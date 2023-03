Be Comics! 20mila presenze alla fiera della cultura pop organizzata da Fandango

Il Festival Be Comics! 2023 ha accolto, nei due giorni, oltre 130 espositori tra le principali case editrici, comics store e publisher di gioco da tavolo con le loro aree demo, oltre ai tanti rivenditori di gadget e articoli da collezione. L’evento si è tenuto nel Padiglione 7 e nella Galleria 78 della Fiera di Padova, animata dalla presenza di fan di tutte le generazioni pronti a condividere le proprie passioni. Be Comics! 2023, infatti, ha unito il mondo del fumetto, dei manga e dei cosplay, con quello dei videogiochi e degli esport, abbracciando così tutti gli ambiti della cultura pop. Il Be Stage, palco principale della manifestazione, ha ospitato show, panel e incontri con artisti, autori, creator e talent di caratura internazionale condotti da Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105. Tra gli ospiti più importanti e apprezzati dal pubblico, impossibile non citare Sio, ma anche Gary “King Pokémon” Haase, il premio oscar Sarah Arduini e Riccardo Meneghello, il regista Niko Maggi e il giovane attore Alessandro Bedetti e molti altri. L’area Gaming & Esportshow vantava, inoltre, postazioni con console next gen che hanno permesso al pubblico di sfidare i propri amici a giochi come FIFA 23, Call of Duty o Mario Strikers, oltre alla possibilità di visitare il Metaverso.

In linea con il tema di Be Comics! 2023 – cioè “East of West, West of East”, che ha ispirato anche il manifesto della kermesse disegnato dall’artista triestino Mario Alberti – per tutto il weekend è stato ampio lo spazio dato alla cultura pop asiatica. Tantissimi manga da scoprire e i momenti sul palco Be Talk Living in Korea e Living in Japan, hanno trasportato il pubblico direttamente nell’estremo oriente. Il K-POP ha regnato sovrano in questi due giorni con il K-POP Show e il K-POP Contest che ha decretato i rappresentanti di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia per la competizione che punta a eleggere la crew migliore d’Italia. Il grande interesse risvegliato sul territorio ha spinto Fandango Club Creators, l’organizzatore insieme a Fiera di Padova, a fissare già l’appuntamento per il prossimo anno: l’edizione 2024 si svolgerà il 23 e il 24 marzo.