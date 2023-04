Ferrari lancia la nuova stagione delle Esports Series

Da quando la Ferrari ha mosso i suoi primi passi nel mondo del simracing non ne è mai uscita, timbrando il cartellino della propria presenza con continuità: sia competendo nella F1 Esports Series che lanciando un torneo in prima persona, alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella sua scuderia esports. Lo farà anche quest’anno con le ormai popolari Ferrari Esports Series 2023.

Prima volta per l’Asia

La prima tappa del torneo è avvenuta lo scorso 6 aprile sul canale Twitch della Ferrari Esports con una grande novità: per la prima volta da quest’anno la competizione è stata allargata anche la regione Asia-Pacifico. Significa che i simdriver, i piloti virtuali, di quella regione avranno la possibilità di confrontarsi e di decretare i migliori che andranno poi a sfidare i vincitori delle qualifiche dell’Europa e del Nord America.

Sei mesi di competizione

Le Ferrari Esports Series sono un torneo di lungo corso che durerà sei mesi e che si concluderà il 12 ottobre nella finalissima. Il videogioco scelto ancora una volta è Assetto Corsa, anche nella sua variante Assetto Corsa Competizione. Chi vincerà il titolo avrà la possibilità di assicurarsi un posto nel team esports della Scuderia Ferrari che nel 2024 gareggerà poi nella F1 Esports Series.

Non è un competizione come le altre

Sarà per il nome, sarà per il blasone della scuderia, ma la Ferrari anche oggi per le generazioni più giovani rappresenta uno status symbol anche a livello competitivo e non solo sociale. "Le Ferrari Esports Series non sono come qualsiasi altra competizione di simulazione", ha dichiarato Jonathan Riley, Campione Ferrari Esports 2022. "Sono sei mesi intensi di gare ad alta velocità contro i migliori piloti di simulazione amatoriali del mondo, tutti con un obiettivo comune. È un'occasione per sedersi tra i migliori sim racer e competere per il più grande brand automotive del mondo".

Tanti nuovi contenuti

Oltre alla competizione nuda e cruda la Ferrari coglierà l’occasione per proporre tutta una serie di contenuti multimediali tra video e approfondimenti. I talent Julia Hardy e Mike Channell guideranno gli spettatori dei vari show su Twitch, la piattaforma preferita dagli appassionati di esports, tra notizie, aggiornamenti e highlights delle varie gare. Inoltre arrivano anche Ferrari 101, con consigli e suggerimenti per chi aspira a diventare un simdriver professionista, e Off the Grid, documentario che ripercorre il torneo di Jonathan Riley, vincitore 2022.