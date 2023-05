Comicon Napoli: il Milan conquista la Coppa eFootball

Al Comicon di Napoli, nello stesso weekend che avrebbe dovuto consegnare il terzo scudetto alla squadra partenopea, si è disputata la finale della Coppa eFootball Italia, un lungo percorso che Konami ha voluto realizzare nel nostro paese per coinvolgere proplayer, appassionati e giocatori amatoriali che vorrebbero trasformare la propria passione per eFootball in una professione. Il simulatore di calcio della casa giapponese, l’ex Pro Evolution Soccer per intenderci, è tornato in grande stile con un evento dal vivo che ha coinvolto i sei club italiani che vantano una partnership esclusiva, ovvero Milan, Atalanta, Inter, Lazio, Roma e Napoli, più il Monza.

Per il Milan, che opera negli esports grazie alla partnership con i Qlash, una delle più importanti organizzazioni italiane ormai di caratura internazionale, hanno giocato Carmine Liuzzi, ovvero Naples17x, già campione del mondo su Xbox nel 2022. Titolare nella stagione di eFootball Pro 2023, dove occupa il quinto posto dietro il Manchester United, per la Coppa eFootball Italia è stato affiancato da Francesco “Frankino” Sirianni, pescato dalla competizione “Konamici”: appena 19 anni e al suo primo evento dal vivo, insieme a Liuzzi ha raggiunto la finale del torneo disputata al Comicon di Napoli.

Roma vs Milan

A completare il roster del Milan Qlash anche un giocatore della primavera, utilizzato nel corso della fase preliminare disputata presso il Plb Worlds di Milano e che ha permesso al Milan di qualificarsi direttamente per la semifinale dal vivo con i match disputati tutti in 2v2. La prima sfida è stata contro l’Atalanta Esport in una serie alla meglio delle tre: primo match vinto ai calci di rigore e secondo nei tempi regolamentari, conquistando così l’accesso alla finale contro la Roma.

La finale si trasforma in una Best of 5 in cui il Milan Qlash si porta subito avanti per 2-0 contro gli avversari Urma e Lodeserto. La Roma però non si arrende e vince i due match successivi entrambi ai rigori, dove i due proplayer giallorossi, ritrovata l’intesa, si dimostrano infallibili sia nel calciare i rigori sia nel pararli. Il quinto e decisivo match sembra confermare il trend ormai inevitabile della finale con la Roma che passa in vantaggio dopo pochi minuti, mantenendolo fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa, cambiati gli schemi, il Milan Qlash prima pareggia e poi si porta avanti, mantenendo poi inviolata la porta fino al fischio finale nonostante gli assalti continui dei giocatori giallorossi.