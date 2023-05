Lo sport e l'esport italiano ospiti all'Ambasciata di Francia

Esportsmag e Qlash protagonisti

Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, ospiterà anche diverse iniziative rivolte al settore dell’esports con la presenza delle testate specializzate Esportsmag e Gioco news e dell’organizzazione esports Qlash. Qlash, per chi non la conoscesse, è una media company che si occupa di creare e supportare la community gaming sia a livello locale, con iniziative come il Circuito Tormenta dedicato ai giocatori amatoriali, che globale con numerosi team che competono internazionalmente.

Il titolo scelto quest’anno è “Sempre di più? Un mondo in transizione”. Sarà l’occasione per ascoltare i racconti e le testimonianze di sportivi italiani e francesi di spicco, come Federica Pellegrini, campionessa olimpica di nuoto, e Pascal Gentil, bronzo nel Taekwondo ai Giochi di Sydney 2000 e Atene 2004. Saranno inoltre presenti i rappresentanti dei comitati olimpici e paralimpici italiani e francesi, i ministeri dello sport tra cui il nostro Abodi, i comiitati organizzatori dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e di Milano-Cortina 2026, Federazioni sportive, agenzie antidoping e, appunto, attori del mondo dell’esport.

L’esports all’ambasciata francese

Lo spazio riservato agli esports è inserito all’interno del panel “Anche questo è (e)sport”, in programma dalle 19 alle 20. I protagonisti della serata che si confronteranno sul palco sarnno Angelo Cito, dirigente sportivo italiano e presidente della Federazione italiana taekwondo, Luca Pagano, amministratore delegato di Qlash, Hélène Thibault, avvocato, esperta di gaming e tech, partner at Law Firm Tonucci & Partners. A moderare sarà invece Alessio Crisantemi, presidente fondatore di Gn Media, direttore responsabile Gioco News / eSportsMag.it, vice presidente Anes - Associazione nazionale editoria di settore.

A completare il programma ci sarà anche la Fondazione Tara Ocean che insieme al direttore generale del Censis e a Edison verranno attenzionati gli aspetti della transizione ecologica, mentre la scrittrice Veronica Raimo e il sociologo francese Gerald Bronner porranno il focus sulle traiettorie di vita. Infine Katia Serra e Philippe Vain, scrittori, racconteranno un “calcio vissuto e sognato”. Gli ospiti saranno inoltre intervistati da Roma Tre Radio e potranno interagire anche direttamente con il pubblico del Salone Rosso.

Le altre attività

In collaborazione con varie Federazioni francesi ed italiane e grazie al contributo di Decathlon, inoltre, saranno proposte nel giardino e nel cortile dimostrazioni di sport olimpici e paralimpici: judo, taekwondo, breakdance, pallacanestro in carrozzina, tennistavolo, scherma e scherma in carrozzina. Grazie a Qlash, si potrà esplorare anche l’esport nella galleria Murano, dove si terranno dimostrazioni e prove con i simulatori.

La Biblioteca dell’Ecole Française de Rome accoglierà invece delle letture di testi letterari sullo sport, proposte da studenti universitari ed una performance dell’artista-griot Bocar Niang, autore del progetto “Baby-fOot mémoriel”, che leggerà i suoi testi a forte impatto sociale nella loro trasmissione orale. La Sala cinema accoglierà infine conferenze e proiezioni di film tra i quali il documentario pluripremiato “Climbing Iran” di Francesca Borghetti, ritratto di una scalatrice iraniana che sfida i pregiudizi del suo Paese (in presenza della regista).

Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti esclusivamente sul sito dell’Institut français Italia: https://www.institutfrancais.it