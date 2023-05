Playstation Showcase: Spider-Man 2, Metal Gear, Marathon e Assassin's Creed protagonisti

Dal nuovo Spiderman al remake di Metal Gear 3 Sony ha annunciato molte gustose novità per PS5 e Oc a partire da una nuova periferica hardware per giocare con il wifi ai titoli installati sulla console. Ecco la lista completa degli annunci

Spider-Man 2

Venom, Miles Morales e un cattivo non troppo conosciuto ma decisamente iconica, questa è la ricetta su cui Insomniac punta per fare di nuovo Jackpot con Spider-Man. Torna la struttura open world ma soprattutto sarà possibile cambiare personaggio in qualunque momento passando da Peter Parker a Miles Morales, il tutto con il simbionte più amato del multiverso a rimescolare le carte.

Marathon

Bungie ha annunciato la sua prima "nuova" IP in più di 10 anni ed è un extraction shooter dall'estetica incredibile che riprende un universo narrativo lanciato nel lontano 1994 per Mac. Marathon sarà uno sparatutto PvP fantascientifico loot based ambientato nel misterioso pianeta Tau Ceti IV. I giocatori dovranno impersonare dei mercenari cibernetici conosciuti come "corridori", progettati per sopravvivere alle difficili condizioni ambientali del pianeta, ed esplorare l'ex-colonia di Tau Ceti. I giocatori potranno avventurarsi (da soli on in squadra di tre persone) alla ricerca di misteriosi manufatti alieni e di armi e pezzi di equipaggiamento da aggiungere alla propria collezione.

Cayde-6 torna su Destiny 2 nella Forma Ultima

L'amatissima Avanguardia dei Cacciatori farà il suo ritorno su Destiny 2 l'MMO sparatutto di Bungie. Insieme all'iconico personaggio tornerà anche il suo doppiatore originale, l'attore Nathan Fillion. L'appuntamento è fissato per il 22 agosto quando nell'annuale Destiny Showcase verranno mostrati più dettagli sulla nuova espanzione: La Forma Ultima.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Con un trailer diciamo ben poco emozionante, Konami ha annunciato il remake di metal Gear Solid 3: Snake Eater che ha deciso di chiamare Metal Gear Solid Δ.

Assassin's Creed Mirage

Sappiamo finalmente la data di uscita di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della saga che vuole tornare alle origini del franchise con la classica città e un assassino fedele al credo. Ambientato nella Bagdad del medioevo, al massimo del suo splendore, AC Mirage è l'inizio di un nuovo ciclo per il franchise che poi si trasferirà nel Giappone feudale e in un'ambientazione da caccia alle streghe.

Dragon's Dogma 2

Tanti draghi e il ritorno di un gdr storico di Capcom: Dragon's Dogma 2 promette non di rivoluzionare il genere ma di dargli una bella rinfrescata.

Alan Wake 2

Alan Wake uscirà il 17 ottobre su Playstation 5 e PC per la gioia di tutti i fan del Remedyverse.

Ghostrunner 2

Ghostrunner è sinonimo di action platforming in prima persona in un'ambientazione cyberpunk e con il suo sequel 505 Games e One More level vogliono provare a replicare il successo del capitolo precedente.

Sword of the Sea

Dagli sviluppatori di Abzu e Journey, ecco un videogame narrativo calmo e su uno skateboard chiaramente ispirato a Journey.

Revenant Hill

Vi è piaciuto Night in the Woods? Vi piacerà Revenant Hill anche perché lo studio che lo svilupp è stato fondato da due ex dev proprio del classico del mondo indie.

Helldivers 2

A metà tra Starship Troopers e i classici twin stick shooter, Helldivers vuole riconquistare il cuore degli appassionati del genere grazie a un humor nichilista ed esilarante e un combattimento rifinito e che dà dipendenza.

Project Q non è una nuova PSP

In chiusura all' showcase Sony ha annunciato una periferica hardware dedicata al remote play. In poche parole è un tablet da 8 pollici con un dualsense attaccato ai lati e servirà a giocare tramite connessione wifi ai giochi installati sulla console PS5 a casa. Non ne vediamo, onestamente, il senso visto che la stessa funzione può essere svolta da uno smartphone con un controller dualsense collegato via bluetooth.

-di Riccardo Lichene