Pokémon: ecco chi ha vinto i nazionali di Scarlatto e Violetto e del gioco di carte

I Campionati Nazionali di Pokémon hanno incoronato i loro campioni di Pokémon Scarlatto e Violetto , del gioco di carte e di Pokémon GO, e sono stati una delle ultime occasioni per ottenere i preziosi championship points che danno accesso al campionato mondiale che si svolgerà ad agosto a Yokohama in Giappone .

Dalle reazioni a caldo dei giocatori è emerso che la manifestazione, tenutasi a Torino al Lingotto Fiere, è piaciuta e ha incarnato, come ha scritto in un tweet Alessandro "iCaterpie" Cremascoli (vincitore del torneo del gioco di carte collezionabili), "la gentilezza e la passione della community dei Pokémon". Il torneo è stato un'occasione davvero speciale per lui perché è stato anche il primo contatto di suo figlio Federico con il mondo delle carte dei Pokémon.

1st place at Turin Spe CUP.

Usually I don't make post regard cup but this occasion is important to me for two reason:

- I finally got it with my version of Goodra;

- This was the very first tournament of my son Federico.

— iCaterpie (@iCaterpie) June 4, 2023

Per quanto riguarda il suo mazzo, questo torneo è stato il trionfo del suo deck con protagonista Goodra, un mazzo che avevamo intravisto agli europei proprio nelle sue mani ma che non era riuscito ad approdare nelle fasi finali. iCaterpie dice di averlo perfezionato e la sua vittoria in questo torneo sembra esserne la conferma definitiva. La sua strategia di costruzione del mazzo si è incentrata sul non affollare la panchina e avere sempre 2 Goodra pronti. Combinati con Greninja questi pokémon in versione V-Star riescono a mettere insieme una quantità di danni sorprendente e ad assorbirne altrettanti. Non sappiamo se questo sarà il mazzo che Cremascoli porterà ai mondiali ma già a Londra, agli europei, ci aveva detto che avrebbe portato tutta la famiglia in Giappone e che quello era un traguardo che da solo "bastava e avanzava".

Per quanto riguarda il comparto videogiochi, il torneo torinese ha incoronato campione d'Italia Nico Davide "DeusVGC" Cognetta in una top 8 composta per 3/4 da player del Bel Paese. A livello di meta competitivo non abbiamo visto degli stravolgimenti completi dei quello che abbiamo incontrato agli europei di Londra con i Pokémon Rovina che hanno ancora una volta dominato il palco. In finale Deus ha portato una squadra composta da Crinealato, Chien-Pao, Gyarados, Dragonite e Ting-Lu mentre il suo avversario, Simone Sanvito, ha schierato Crinealato, Amoonguss, Gyaradoss, Ting-Lu e Chi-Yu.

Congratulations to Nico Davide Cognetta (@DesuVGC), your 2023 Turin Special Event Champion!



Nico Davide's previous achievements:

2020 Players Cup I 3rd place

2018 Worlds Day 2 competitor

2017 OCIC Finalist

2017 EUIC Finalist — Victory Road (@VGCVictoryRoad) June 4, 2023

"Sono felicissimo di essere riuscito a vincere in Italia" ha detto Cognetta dopo la vittoria. "Non ho avuto paura di scegliere un Pokémon insolito e sono fiero del mio risultato. L'ultima partita contro Sanvito è stata davvero tosta, ho dovuto dare delle previsioni su cosa avrebbe fatto e comportarmi di conseguenza quindi c'era molto in gioco. Sono già pronto per Yokohama e inizierò a giocare già dal day 2 avendo vinto il viaggio pagato e ci sarà anche mio fratello che giocherà nella divisione senior!".