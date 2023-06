Exeed e Obrun credono alla Champions League virtuale

Obrun sogna la eChampions League

Facciamo, però, un passo indietro. Perché il percorso di Obrun è stato senza sbavature. Superato il Group Stage, il giocatore di Exeed si è preso i riflettori nel Knockout Stage di Londra andato in scena ad aprile. Vittoria agevole all’esordio su Jorge “Jrg15” Paniagua. Un 6-0 netto e senza appello quello sul giocatore del Getafe. Equilibrato, invece, il confronto con Anders “Vejrgang” Vejrgang, ma il talentino dei RBLZ Gaming ha dovuto comunque alzare bandiera bianca al termine dei 180 minuti. Dopo la sconfitta di misura nel primo round (2-1), il player di Exeed ha messo in mostra tutto il suo talento e ha rovesciato l’inerzia nella gara di ritorno grazie al 6-4 finale. Con ulteriore consapevolezza nei propri mezzi, Obrun ha mandato al tappeto anche Ander “Neat” Tobal nel doppio confronto per 7-1, guadagnandosi un biglietto per Istanbul (sede della competizione come la finale di Champions League, ndr). Continua a leggere su Esportsmag.