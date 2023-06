eChampions League, solo sfortuna per gli italiani

La delusione c’è ed è innegabile, ma la cavalcata di Lucio “Hhezers” Vecchione nella eChampions League è stata comunque straordinaria. Il player del Monza si è arreso solo nell’ultimo atto della competizione di Fifa 23 che si è disputata a Istanbul, sede tra l’altro della finale tra Manchester City e Inter che metterà in palio la coppa dalle grandi orecchie. Ad aggiudicarsi la eChampions League Emre “EmreYilmaz” Yilmaz del Team Gullit. Oltre alla gloria, il giocatore olandese ha portato a casa 75 mila dollari di montepremi e ha strappato un posto nei Playoff delle Global Series, che metteranno in palio i 16 posti per la FIFAe World Cup.

eChampions League amara, ma bicchiere mezzo pieno

Riavvolgendo il nastro non è stata certamente una giornata fortunata per l'Italia. L'urna del sorteggio, infatti, ha messo subito di fronte Lucio "Hhezers" Vecchione e Francesco "Obrun" Tagliafierro di Exeed. Ad aggiudicarsi lo scontro fratricida proprio il player del Monza, che ha battuto il suo compagno della eNazionale 6-5 (1-1; 5-4). Superata la semifinale dell'Upper Bracket, Vecchione ha staccato il pass per la Grand Final. Nell'ultimo atto, però, non c'è stato nulla da fare. Emre "EmreYilmaz" Yilmaz dal Loser Bracket ha messo in fila tutta la concorrenza e ha rovesciato l'inerzia: 8-6 al termine del primo doppio confronto (4-4; 4-2), 6-4 al termine del secondo (4-1; 2-3).