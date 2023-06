Spirito Guerriero arriva anche su Tft e Wild Rift

Se su League of Legends è stata presentata l’Arena, su Teamfight Tactics approderà invece la Rissa d’Anime. Si tratta di una modalità di gioco temporanea in arrivo su Teamfight Tactics che si svolge in due fasi: la fase di Addestramento, dove i giocatori lotteranno per ottenere Potere dell'anima che potenzierà la loro Corona dell'anima e gli offrirà una maggiore scelta di oggetti, e la fase del Torneo, in cui verranno eliminati dopo un tabellone di scontri al meglio dei tre.

Insieme alla modalità di gioco verrà introdotta l'esperienza narrativa all'interno del client, L'arena di Choncc, nella quale campioni e strateghi faranno squadra per prepararsi al Torneo delle Anime. L'arena di Choncc costituisce la prima esperienza nel client di TFT disponibile anche su dispositivi mobili e introduce il primo esclusivo Pass+ evento. Inoltre sarà possibile ottenere gli strateghi Mini Gwen e Mini Gwen Spirito Guerriero, l’arena Torneo delle Anime e la mini-leggenda Khat’Sai.

Duello Tag, la nuova modalità di Wild Rift

Su League of Legends: Wild Rift, il MOBA di Riot Games sviluppato per dispositivi mobili, arriveranno invece sei nuovi aspetti a tema Spirito Guerriero. Si tratta di Nilah, che sarà introdotta come nuovo campione proprio con l’evento, Draven, Yasuo, Irelia, Xin Zhao e Draven in edizione speciale. Come su League e Tft, inoltre, ci sarà un evento esclusivo di Wr durante il quale i giocatori vivranno una storia originale ambientata nel mondo di Soul Fighter, raccontata tramite gli occhi di Draven e Yasuo mentre affrontano il torneo delle Anime.

Anche qui arriva poi una nuova modalità, Duello Tag. È una nuova modalità di gioco in cui i partecipanti devono affrontarsi in uno scontro uno contro uno. Prima di entrare in combattimento, ciascun giocatore seleziona tre campioni e può passare come preferisce da uno all'altro fintantoché non sono in ricarica, dandogli accesso a ogni tipo di combo in precedenza possibile solo con l'aiuto dei compagni di squadra. Il primo giocatore a raggiungere quattro uccisioni sarà il vincitore.

Le novità di Runeterra

Sui campi di battaglia di Legends of Runeterra, il premiato gioco di carte digitali, arriveranno invece un nuovo Pass evento e nuovi contenuti grafici che riguarderanno:

Aspetti: Nidalee Spirito Guerriero (epico), Viego Spirito Guerriero (epico), Sett Spirito Guerriero (epico), Samira Spirito Guerriero (raro), Jhin Spirito Guerriero (raro), Gwen Spirito Guerriero (raro), Pyke Spirito Guerriero (raro) ed Evelynn Spirito Guerriero

Pass evento Spirito Guerriero

Nuove emote e dorsi per le carte

Parte del ricavato in beneficenza

Ad aggiungere importanza all’evento è l’annuncio per cui Riot donerà il 20% del ricavato delle vendite di Samira Spirito Guerriero, del pass evento Spirito Guerriero e di tutti i bundle collegati all'evento in League of Legends, al Riot Games Social Impact Fund, un fondo benefico sponsorizzato da ImpactAssets di cui hanno beneficiato nel 2023 anche alcuni enti italiani.

Una presentazione spettacolo

Inoltre, per celebrare l'evento, Riot Games è ha presentato Spirito Guerriero: Notte dell'incontro, una diretta con sedici content creator che competeranno dentro e fuori dai giochi per aggiudicarsi il titolo di Campione della Notte dell'incontro. L'evento si svolgerà a Los Angeles, California, e verrà trasmesso in diretta su Twitch alle 15:00 di martedì 18 luglio.