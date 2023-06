Lucca Comics & Games 2023: svelata la cover

Together, to get there, to gather

Il protagonista del film Into The Wild, parafrasando Lev Tolstoj, affermava che “la felicità è autentica solo se condivisa”. È da questo concetto che la direzione del Lucca Comics & Games è arrivata a concepire lo slogan Together, mutuato anche nell’espressione To get there, arrivare là, e to gather, riunirsi. Combinato insieme diventa “Riunirsi insieme per arrivare là”. Dove? A Lucca ovviamente, una rassegna che da ormai oltre 30 anni riunisce gli appassionati di sempre più mondi. Partiti dal fumetto classico, è diventato ormai un punto di riferimento per gli amanti dei manga, del cinema d’animazione, delle serie tv, della narrativa fantasy, del gioco da tavolo, dei videogiochi e degli esports.

Chi ha disegnato il manifesto

Il manifesto 2023, rappresentazione del claim Together, è opera di due fratelli gemelli di origine israeliana: il fumettista Asaf Hanuka e l'illustratore Tomer Hanuka. La loro immagine cattura l'essenza del tema in modo unico ed evocativo; i personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la vasta comunità del festival. Il making di questo lavoro e la loro opera, di ciascuno e in coppia, saranno illustrati in una doppia mostra a Palazzo Ducale.