Red Bull Kumite: come è andato il primo torneo di Street Fighter 6

Street Fighter 6 è un capolavoro esportivo, lo abbiamo detto nella nostra recensione e lo ribadiamo ora che abbiamo assistito al suo primo grande torneo internazionale: il Red Bull Kumite che si è svolto l’1 e il 2 luglio a Pretoria, in Sud Africa. A trionfare è stato l’emiratino di origini algerine Adel "Big Bird" Anou che ha battuto per 5-1 Christ "Akainu" Onema dominando la finale e affermandosi come uno dei, se non il miglior giocatore di Street Fighter 6 al mondo. Il torneo costellato di star ha messo in primo piano tutto il talento esportivo del continente africano anche grazie alla prestazione del sudafricano JabhiM che ha battuto il più grande giocatore di Street Fighter di tutti i tempi, Tokido.

L'esordio

Il primo giorno, sabato, ha visto un Last Chance Qualifier da 128 persone, con giocatori provenienti da tutto il mondo che si sono sfidati per guadagnare l'unico slot libero all'evento principale. La battaglia finale ha visto il britannico EndingWalker, un giovane prodigio di Street Fighter, sfidare il potente giapponese Kakeru nella LCQ Grand Final. Alla fine, però, il britannico non è stato all'altezza di Kakeru, che ha chiuso la partita 3-0. La domenica ha visto i titani di Street Fighter scendere nella gabbia, mentre i migliori talenti del mondo hanno scelto alla cieca il loro girone, scoprendo il loro primo avversario solo pochi istanti prima dell'inizio dell'azione.

Le partite

Gli ottavi di finale hanno visto il campione in carica Problem X vincere 5-0 su iDom, un'impresa portata a termine anche da Akainu e Oil King rispettivamente su Leffen e Gachikun. Altrove nella top 16, il sorteggio ha messo uno contro l'altro i due giocatori emiratini AngryBird e Big Bird con quest'ultimo che ha ottenuto la vittoria per 5-4. Anche Zhen ha ottenuto una vittoria per 5-4 su Bonchan mentre Mono ha sconfitto 5-3 Mister Crimson e il vincitore della LCQ Kakeru si è messo in mostra battendo NL in un clamoroso match che si è concluso 5-1.

Il match del torneo

Tuttavia, la partita del torneo più emozionante di queste prime fasi è stata quella che ha visto l'underdog sudafricano JabhiM affrontare lo storico campione di Street Fighter, Tokido. La partita è rimasta in sospeso per la sua intera durata con round appesi a una singola parata e solo all'ultimo incontro il giocatore di casa è riuscito a spodestare il campione battendolo per 5-4. Il pubblico era in visibilio quando le abilità della Chun-Li di JabhiM lo hanno visto fare la storia non solo per sé stesso, ma anche per il suo Paese e il suo continente.

Stop per Kakeru

Le semifinali hanno interrotto la corsa dell'emergente Kakeru che non è riuscito ad avere la meglio contro la Marisa di Big Bird, evidentemente troppo difficile da gestire. La giovane stella ha combattuto valorosamente ma Big Bird ha preso il comando e non si è voltato indietro, portando a casa la partita per 5-1. Il giocatore francese Akainu, inizialmente un rimpiazzo dell'ultimo minuto, è stato messo alla prova da Oil King ma non ha perso un colpo ed è passato alla finale con una vittoria per 5-1. Entrando nel match up finale, sembrava che entrambi i giocatori potessero portare a casa il primo posto. Tuttavia, Big Bird ha nuovamente utilizzato Marisa per dominare il suo avversario, sferrando colpi pesanti e combo perfettamente gestite che Akainu non è stato in grado di contrastare. Big Bird ha preso presto il comando della partita e non si è voltato indietro, concludendo una performance da assoluto dominatore con un risultato di 5-1 che gli ha permesso di guadagnare il titolo di campione del Red Bull Kumite.

Il meta del torneo

Dando un rapido sguardo al meta la presenza più sorprendente è certamente la Marisa di Big Bird con cui ha dominato i quarti le semifinali e la finale. Chun Li e Manon si sono fatte vedere agli ottavi ma sono stati JP e Guile a dominarli nelle mani di Akainu e Kakeru. Abbiamo visto anche qualche bella giocata con Dee Jay e Lily ma i giocatori che meglio li impugnavano si sono ritirati presto. Dopo una prestazione eccezionale durante tutto il torneo, Big Bird ha commentato: “Non riesco ancora a crederci, sembra surreale e incredibile. È così bello vincere il torneo qui, nel mio continente. Sono molto felice di essere il primo campione africano del Red Bull Kumite”. Il torneo di quest'anno è stato il più grande e seguito Kumite di sempre, con un picco di oltre 160mila spettatori simultanei.