Exeed, Playoff nel mirino al Mondiale per club

Il bilancio nel complesso può essere positivo. Nella prima giornata di FIFAe Club World Cup , infatti, gli Exeed con Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca hanno raccolto sei punti. Nel girone B la vetta occupata dal Napoli Esports non è lontana e l’obiettivo minimo per questa seconda giornata è comunque quello di chiudere tra le prime quattro per staccare il pass per i Playoff.

Equilibri fondamentali per il Mondiale

Lecito aspettarsi un impatto diverso nelle gare di ritorno, parola di Matteo Ribera: “Sapevamo – le parole del Team Manager di Exeed – che con un cambio modulo potevamo essere più offensivi e spregiudicati, che è la caratteristica di entrambi, ma abbiamo optato per una tattica più conservativa. C’è stato un normale periodo di ambientamento. Del resto, questo è un Mondiale che si gioca in due contro due e gli equilibri sono fondamentali. Nelle altre gare, in ogni caso, le nostre qualità sono venute fuori. Poi non è mai semplice. Non solo per la forza degli avversari, visto che stiamo giocando contro i player più forti, ma soprattutto per l’impatto emotivo. Crediamo tanto comunque nei nostri ragazzi”. Continua a leggere su EsportsMag.