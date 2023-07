Obrun fa cantare l'Italia: è in semifinale ai Mondiali di Fifa 23

L’antidoto per fermare Anders “Vejrgang” Vejrgang , talentino dei Rblz Gaming che recentemente si è aggiudicato il Mondiale per club di Fifa 23 con Umut “Umut” Gültekin? Nel panorama competitivo del videogioco di Electronic Arts esiste già da diversi anni ed è anche nato in Italia. Si tratta di Francesco “Obrun” Tagliafierro di Exeed. La sfida tra i due si è riproposta nei quarti di finale della FIFAe World Cup, l’ultimo appuntamento della stagione di Fifa 23.

Vejrgang spauracchio

Vejrgang è arrivato alla sfida con una sola sconfitta. Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi da primo in classifica, infatti, il player danese negli ottavi di finale del Knockout Stage ha superato Daniel “DFernandes” Fernandes 3-2 (1-0; 2-2). Le fiches per la vittoria finale, dunque, erano tutte su di lui. Del resto, è stato tra i giocatori più in forma in queste settimane di gare infinite a Riyad, ma non solo. Perché con Emre “EmreYilmaz” Yilmaz, Yuval “YuvalBeli” Blizovsky e Donovan “Tekkz” Hunt fuori dai giochi, la strada verso la coppa sembrava in discesa per Vejrgang.

Obrun fa saltare il tavolo

La variante Francesco Tagliafierro, però, ha fatto saltare le carte in tavola. Tra i giocatori più vincenti dell’intero panorama competitivo, ma allo stesso tempo nella ristretta cerchia dei sottovalutati, Obrun l’ha vinta da campione vero. La sconfitta per 2-1 nella gara di andata non ha scalfito le sue certezze. Il giocatore di Exeed, nel match di ritorno, ha letteralmente annichilito Vejrgang: un 3-0 secco e senza appello, che ha rimesso in equilibrio il precedente della fase finale della eChampions League, dove la dea bendata aveva baciato il danese all’ultimo minuto dei tempi supplementari con il 6-5 finale.

Operazione vendetta

Obrun, dunque, si riprende tutto con gli interessi. Una difesa solida e la solita brillantezza in fase offensiva: tutti elementi utili per ribaltare completamente le sorti di una contesa che sembrava già segnata. Un tris in grande stile che permette a Tagliafierro di replicare la top 4 della scorsa FIFAe World Cup. Domani, intanto, c’è Manuel “Manuel” Bachoore in semifinale. Il player ha fatto parte della spedizione olandese (pur non giocando, ndr) che ha battuto la eNazionale nell’altra semifinale, quella della Nations Cup che ha premiato gli Orange per 3-0 al cospetto dell’Italia.