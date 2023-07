Il Mondiale di Fifa 23 vola in Olanda

La FIFAe World Cup vola in Olanda. È Manuel “Manuel” Bachoore del Team Gullit ad aggiudicarsi l’ultimo appuntamento dei Mondiali di Fifa 23 andati in scena a Riyad in Arabia Saudita. Il player Orange, giustiziere di Francesco “Obrun” Tagliafierro di Exeed in semifinale , è stato premiato ancora una vota dalla dea bendata nei calci di rigore. Niente da fare per l’australiano Mark “Mark11” Zakhary: dopo l’1-1 del match di andata e il 2-2 della gara di ritorno, il giocatore dei FutWiz si è arreso dagli undici metri con il risultato di 5-4.

L’Italia di Fifa 23 può comunque festeggiare

Due settimane intense vissute costantemente con il vento in faccia, intanto, per l’Italia che è riuscita a guadagnarsi le luci della ribalta nei Mondiali di Fifa 23 pur senza vincere titoli. Ci si aspettava sicuramente un epilogo diverso in casa Exeed nel Mondiale per club vinto da Umut “Umut” Gültekin e Anders “Vejrgang” Vejrgang dei Rblz Gaming. Essere in top 16 mondiale, tuttavia, resta un grandissimo traguardo. L’avventura di Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca si è conclusa al primo turno del Knockout Stage dopo aver superato il girone B al quarto posto. Fatale la sconfitta per 4-0 al cospetto di Julien “Fouma” Perbal e Dan “Stingray” Ray di Atlantide Wave, che ha sancito l’eliminazione per il duo di Exeed.

eNazionale sugli scudi

Bene anche la eNazionale nella FIFAe Nations Cup. Il sogno, però, si è infranto in semifinale al cospetto dell’Olanda che ha superato l’Italia 3-0, ma in rimonta ha concesso il bis al Brasile nella finale finita 3-2 in favore dei verdeoro. La eNazionale, dunque, per il secondo anno consecutivo ha strappato un posto tra le quattro migliori nazionali dell’intero panorama competitivo di Fifa 23. Menzione particolare per Andrea “Montaxer” Montanini, che nella FIFAe World Cup ha chiuso in Top 5-8. Appuntamento ora al nuovo capitolo: EA Sports FC 24.