Frankino del Milan si ferma in semifinale all'eFootball Championship Open

Dopo cinque mesi e numerosi turni di qualificazione, i migliori giocatori di eFootball di tutto il mondo si sono riuniti a Tokyo, Giappone, per le finali dell’eFootball Championship Open. Durante il weekend del 22-23 luglio, single player mobile e console si sono affrontati per aggiudicarsi il titolo.

Dopo una serie di turni a eliminazione diretta, il prasiliano El_Mysterio e il giapponese UDI hanno conquistato il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie, mobile e console, aggiudicandosi il titolo di campione e un premio di 10.000 dollari ciascuno. Dopo cinque turni di qualificazione, 8 player mobile e 16 player console si sono riuniti offline, nello studio eSports Ginza di Tokyo, per affrontarsi e conquistare la corona di campione.

Nella categoria console, i 16 giocatori sono stati divisi in quattro gruppi da quattro, il miglior giocatore di ogni gruppo ha guadagnato l’accesso alle semifinali: ZEUS_ELGACOR, Zilo, l'italiano Francesco "FRANKINO" Siranni (in forze al team esports del Milan) e il campione UDI. Nella finale, il player giapponese UDI ha battuto Zilo per 3-2 in una partita incredibile.

UDI, commentando la sua finale, ha detto “Zilo è stato forte! È stata una partita davvero difficile ed è stata dura quando ho pareggiato nel secondo tempo. Ottenere il 3° gol è stato incredibile, un colpo di fortuna. Sono davvero contento che miei amici siano venuti a fare il tifo per me e penso che il livello in Giappone sia davvero altissimo, quindi spero che eFootball diventi sempre più popolare in Giappone!”.

Nella categoria mobile, composta da due gruppi da quattrogiocatore, i primi due classificati si sono qualificati per le semifinali. El_Mysterio è arrivato secondo nel suo gruppo, mentre LaCasAA ha conquistato il primo posto. I due si sono incontrati di nuovo in finale, dove il brasiliano è riuscito a strappare la vittoria e il titolo grazie a un emozionante calcio di rigore.

El_Mysterio ha commentato: “Mi sento super emozionato, non posso crederci. Stavo pensando a tante cose diverse in quel momento. Ai rigori ho dovuto ragionare in fretta per decidere dove tirare e dove parare, per fortuna mi è andata bene e ora sono il campione!”.

Come se l'è cavata l'Italia all’eFootball Championship Open?

Anche 10 finalisti dell'eFootball Championship Pro si sono contesi i titoli individuali della categoria PlayStation (console), tra cui MeroMen dell’FC Internazionale e FRANKINO dell’AC Milan. I loro percorsi si sono conclusi rispettivamente al Group Stage e alle semi finali. Le finali mondiali dell'eFootball Championship Open sono state trasmesse in diretta streaming dallo studio eSports Ginza sul canale YouTube eFootball, totalizzando oltre 3 milioni visualizzazioni.