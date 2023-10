Trinity, ecco la nuova sfida tra creator targata Dsyre

I Dsyre hanno annunciato la prima edizione dell’evento community che coinvolge oltre 50 creator italiani. Creato con l'obiettivo di essere un punto di ritrovo per i content creator “del mondo gaming e intrattenimento,” DSYRE Trinity metterà alla prova le sei squadre partecipanti sui 3 maggiori titoli di RIOT Games: League of Legends, VALORANT e Teamfight Tactics. L'evento sarà interamente trasmesso in diretta su Twitch, sui canali dei creator partecipanti, oltre a quello dell'host ufficiale, Clarissa “Billybella” Bianchi.

Il format: come funziona

Con un'audience combinata di oltre 7 milioni di follower i creator partecipanti al DSYRE Trinity si sfideranno in una competizione divisa in tre fasi. I capitani selezioneranno strategicamente i membri dei loro team durante una draft, creando sei team che si alterneranno per giocare sui titoli selezionati per questa edizione. Divise in due gironi da tre squadre, i partecipanti si scontreranno per quattro partite su League, quattro su VALORANT, e tre su TFT. Le prime due squadre di ciascun girone avanzeranno alla fase finale: un bracket ad eliminazione diretta con match best-of-five. La Finale si terrà dal vivo giorno 25 Novembre 2023, presso lo stand DSYRE in occasione della seconda giornata di Milan Games Week.

I protagonisti

Il format dell’evento è stato pensato per permettere al pubblico di seguire tutte le fasi, dalla draft in cui vengono formati i team, agli allenamenti, fino alla competizione vera e propria, rappresentando “un'opportunità per esplorare nuovi orizzonti dell’intrattenimento del mondo gaming”. A capitanare le squadre degli oltre 40 creator italiani saranno:

Allerendys

Kyrenis

Counter6tv

SparkeRcs

StudyTme

Terenas

I sei capitani dovranno scegliere chi giocherà la prima edizione del DSYRE Trinity sotto il loro stendardo durante la prima fase dell’evento, i partecipanti che andranno a comporre le squadre sono:

AngelOfKou

APECARRORAMARRO

Aranel

BALOTELLI777

CuginoRap

DaphneLain

darkchri99

Deidxraa

EduCoz

fragolaqt

Gelosa

Gioii

giorgia_falci

Giorrgia

gummygirl

Hontas

ilMasella

ItsLomba

JuniperTW

KamiSara

KenRhen

LaVica

Lilyane

Luceluna

LucyFPS

Lunarys

luquelol

Malgax

MichellePuttini

Midna

Minuts

R1ckyFri3s

rhageeVL

RykoMastery

Shioriboh

Simone_Brucato

skittyyx

sparapaw

swellertigertft

Telenapa

urg0d

ZANXtv

Trinity, le fondamenta dei Dsyre

Il format, realizzato per mettere in risalto le abilità dei partecipanti su diversi titoli videoludici, andrà ad evidenziare le loro doti di intrattenimento, unendo competizione ed entertainment in un'esperienza entusiasmante. "Tra i valori che promuoviamo in DSYRE, spicca la continua ricerca nella creazione di un connubio tra gaming, esports ed intrattenimento”, ha commentato Andrea Cibelli, Presidente di DSYRE. “La scelta del nome 'DSYRE Trinity' racchiude anche queste tre fondamenta, espresse in un format che vedrà i creator dei titoli più seguiti in Italia sfidarsi in partite con modalità competitive, raccontate dai caster che più ci hanno fatto emozionare nei vari campionati italiani ed internazionali”.