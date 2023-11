Esports, gaming e fumetto: al via il Lucca Comics

Lucca Comics & Games apre oggi i suoi battenti con la sua edizione più imponente con oltre 45.000 mq di area espositiva (il 10% in più rispetto al 2022) per moltiplicare la sua offerta. Quest’anno ci saranno oltre 300 artisti e artiste ad animare il festival del fumetto e della cultura pop più iconico d’Europa. Le case editrici partecipanti saranno 61, ciascuna con in programma incontri incontri dal vivo, firmacopie e anteprime. Dopo i già annunciati Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya, altri sei nomi di punta del panorama fumettistico giapponese vanno ad arricchire il parterre di ospiti asiatici: Usamaru Furuya sarà ospite di Lucca Comics & Games con incontri e firmacopie, Kan Takahama sarà protagonista della mostra off Kan Takahama: le storie nascoste; Keigo Shinzo sarà presente grazie alla collaborazione con Dynit Manga; Shintaro Kago, che presenta la sua prima serie a fumetti; Eldo Yoshimizu incontrerà lettori e lettrici italiani grazie a Bao Publishing e Satsuki Yoshino, autrice di Barakamon, è pronta a conquistare il pubblico italiano.

Gli altri artisti

Dal panorama internazionale, anglosassone ed europeo arrivano Frank Miller (che celebra i 25 anni di 300), Garth Ennis, Jim Lee, Don Rosa, Amélie Fléchais, Craig Thompson, Howard Chaykin e Tony Valente. Ma molti altri saranno a Lucca Comics & Games come Bryan Talbot, Declan Shalvey, Jesse Jacobs e il duo Joe Kelly e Ken Niimura, (autori del leggendario I kill Giants) che presenteranno Sergente Immortale per Bao. Non mancheranno naturalmente gli ospiti italiani, oltre 250, con le figure di maggior spicco della produzione contemporanea tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi ma non Zerocalcare, che ha deciso di non partecipare al festival visto il patrocinio che la manifestazione ha ricevuto dall'ambasciata di Israele.

Presente anche Magic

Il 2023 è un anno importante per Lucca Games e per questa storica occasione anche il Grog, la mascotte di Lucca Games, si è rifatta il look. Dopo una prima interpretazione di Roberto Giomi, il restyling digitale a opera di Marco Bianchini per il decennale, e l’interpretazione di Marco Soresina nel 2013, arriva per il trentennale il restyling del maestro Karl Kopinski, l’artista che forse più ha rappresentato l’ultimo decennio della storia del festival e in particolare del mondo Games. Nel 2023 anche Magic: The Gathering, il gioco di carte per eccellenza, che rappresentò ai tempi del suo esordio un vera e propria rivoluzione per il settore ludico, compie trent’anni. Lucca Comics & Games farà un omaggio al primo trading card game della storia e alla sua community dedicandole una mostra in Palazzo Arnolfini e una Magic Alley a Lucca Games, che ospiterà ben 18 artisti di fama internazionale.

Ecco il Riot Stadium

Per quanto riguarda gli esport, il Riot Stadium sarà la patria di tutti gli appassionati dei videogiochi competitivi. Sul palco si alterneranno le finali del torneo universitario di Valorant Red Bull Campus Clutch, gli ultimi match decisivi del circuito Tormenta, un watch party dei quarti di finale dei Mondiali di League of Legends e tantissime altre attività dedicate all'universo di Runeterra e di Valorant.