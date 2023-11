Mgw 23, trionfano gli esports

File, calca, ma soprattutto tanta curiosità per gli esports e per gli stand con cui si sono presentate diverse organizzazioni esports a questa Milan Games Week 2023.

Dell'imponente logo dei Dsyre che svetta al centro del padiglione 13 all'area da full immersion dei Qlash. Senza dimenticare in alcun modo, impossibile farlo, l'arena di Gillette a firma PG Esports, imponente e statuaria nell'abbracciare gli appassionati di Fortnite, League of Legends e non solo.

C'è spazio praticamente per tutte le org più conosciute della scena esports italiana, dai “nuovi” Novo Esports fino agli Exeed che con i suoi Obrun, Rekins e Flokox, solo per citarne alcuni, diventano un punto di aggregazione per i follower che vogliono conoscere di persona i propri beniamini. Poi i Reply Totem, con il richiestissimo Bblade di Warzone, e gli aNc Outplayed con un parterre di influencer e content creator di primissimo piano, tra cui Blurr, primo nelle classifiche di Twitch Italia ormai da mesi tra i più seguiti.

Non mancano anche coloro che continuano a vincere trofei su trofei su League of Legends, i Macko Esports, trionfatore della stagione 2023 e Top 4 all'Emea Masters, il miglior risultato di sempre mai raggiunto da una squadra italiana a livello internazionale sul Moba di Riot Games, con i loro coaching.

Un via vai continuo di appassionati per mettersi alla prova sui vari giochi a disposizione, per conoscere streamer e player competitivi e sfidarsi. Non solo giovani e giovanissimi ma anche adulti e over 50, incuriositi da questo nuovo settore che va affermandosi sempre più anche in Italia.