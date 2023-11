Mgw 23, gran finale con tanti ospiti e il "metaverso di Del Piero"

Non solo esport alla Milan Games Week 2023. Il padiglione dedicato ai fumetti, al materiale da collezionismo, ai giochi da tavolo è pienissimo. Tantissime coppie e tanto gruppi di ragazzi giovani e giovanissimi, moltissime famiglie, con figli età scolare che hanno affollato i principali stand, in particolare quello di Nintendo , dove le decine di postazioni da gioco presenti hanno fatto incetta di visitatori, curiosi di provare le ultime novità della casa nipponica.

Numerosissimi anche i cosplayer, che hanno animato i padiglioni portando colore e fantasia portando in scena, e tra il pubblico, moltissimi personaggi di fumetti, cartoon e anche dei videogame, da Super Mario allo Snake di Metal Gear Solid, ma anche qualche Lupin.

Ma il motivo principale per tantissimi dei visitatori è sicuramente la speranza di incontrare qualcuno dei propri beniamini. Tantissimi, infatti, i Vip del settore presenti.

Da Lyon, uno dei gamer italiani più noti su YouTube, a Albin Johson, fondatore della 501st Legion, il più grande gruppo di costuming di Guerre Stellari al mondo. Ma anche Sebastian Kalemba, game director in CD PROJEKT RED, a capo del progetto della nuova trilogia di The Witcher, precedentemente guida del team che ha realizzato Cyberpunk 2077, il notissimo Moonryde, atleta Red Bull, proplayer per il team internazionale FNATIC e uno dei content creator più seguiti su Twitch, e Francesca Presentini, in arte Fraffrog, e Dario Argento, uno dei più grandi registi horros viventi, Francesco Zampaglione, ex guida dei Tiromancino, e il notissimo streamer Dario Moccia.

Impossibile elencarli tutti. Ognuno di loro ha richiamato i suoi fan e contribuito alla spettacolo di questa edizione della Milan Games Week, che ha avuto anche un ospite d'eccezione in Alessandro Del Piero, che allo stand di The Nemesis ha incontrato i fan e gli appassionati del metaverso italiano.