Italian Esports Awards: un premio anche per la Juventus

Una collaborazione proficua

La joint venture tra Juventus e Dsyre, tramutatasi in una realtà competitiva con un unico nuovo logo, è nata circa un anno fa e presentata proprio alla Milan Games Week 2022. Dopo la vittoria della eSerie A con il proprio Danipitbull, presente in fiera insieme al suo allenatore Dagnolf, su FIFA 23 (oggi diventato EA FC 24), la collaborazione si è allargata anche a Rocket League.

La Juventus ha infatti partecipato all'italian Rocket League Championship, il campionato italiano gestito anche da PG Esports, arrivando alla fase finale del torneo dal vivo alla Milan Games Week, piazzandosi tra le migliori quattro d'Italia.

Non solo vittorie

I Dsyre, come organizzazione esports, si sono portati a casa anche il premio di Best Italian Organization, confermando quanto di buono realizzato nell'ultimo anno. Gli Italian Esports Awards sono il primo premio interamente dedicato agli esports nel nostro paese organizzato da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi.

Ad assegnare i premi è stata la giuria composta da Giorgio “Pow3R” Calandrelli - Content Creator & Ex Pro Player di Fnatic, Cecilia Ciocchetti - Esports Reporter e Digital Media Manager, Francesco "Deugemo" Lombardo - Esports Reporter e Simone "AKirA" Trimarchi - Esport Manager per Cookies digital.

La soddisfazione bianconera

Decisamente contenta la società campione d'Italia per oltre 30 volte, consapevole di aver intrapreso il giusto percorso negli esports. ”Siamo soddisfatti per la prima stagione trascorsa insieme a Dsyre, un periodo caratterizzato da successi e sinergie positive”, ha commentato Gianmarco Pino, brand manager per la Juventus. “Continuiamo con determinazione il nostro progetto anche quest'anno, dimostrando con i fatti il nostro impegno nel puntare su questo settore in costante crescita”.

Pino ha poi proseguito ricordando che il trofeo della eSerie A Tim vinto da Danipitbull si trova attualmente insieme a quelli calcistici: “Il trofeo della eSerie A, vinto insieme a Dsyre, ha guadagnato un meritato spazio nel Trophy Temple presso il J Museum, sottolineando il nostro impegno tangibile nel promuovere e sostenere l'eSport a livello nazionale. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario percorso”.