EA FC 24: Gabriel Antonini mette nel mirino l’FC Pro

L’arrivo di EA Sports FC 24 sul mercato non ha cambiato le carte in tavola solo per i semplici appassionati, ma anche per quel che concerne l’esports. FC Pro è un nuovo programma focalizzato sulla competizione uno contro uno, pronto a mettere sotto i riflettori l’élite di questo titolo in viaggio verso gli FC Pro World Championships, ovvero i Mondiali di EA Sports FC 24. Rispetto alla scorsa stagione e a quelle precedenti, il programma è stato semplificato.

Il calendario delle competizioni

Il calendario competitivo è suddiviso in due finestre temporali distinte per consentire ai tifosi o ai semplici appassionati di seguire le gare nel modo più semplice possibile. Fino al 3 febbraio 2024 i fari saranno puntati sull’FC Pro Open che si disputerà a cadenza settimanale (proprio come un campionato di calcio, ndr). Ci sono state, però, diverse tappe che tutti i pro-player hanno dovuto affrontare. Una scrematura sempre più graduale che ha decretato nell’ultimo weekend i 20 giocatori che si contenderanno il titolo e i quattro posti a disposizione per gli FC Pro World Championship.

Tante sorprese

In questo percorso iniziato a settembre non sono mancate le polemiche, soprattutto per quel che riguarda il nostro panorama competitivo. A sorpresa, infatti, i tre player italiani più talentuosi hanno dovuto abdicare già dal Regional Qualifier. A farne le spese il campione d’Italia Danilo “Danipitbull” Pinto di Juventus Dsyre, il finalista dell’ultima eSerie A Karim “Karimisbak” Rmaiti e Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti, fresco di firma nella eLigue 1 con il Clermont e terzo classificato nel campionato italiano giocato su Fifa 23. Una situazione paradossale, resa ancora più assurda da un regolamento tutt’altro che equilibrato.

I due italiani

Gli unici due italiani ai nastri di partenza della nuova competizione esports di EA Sports FC 24, che è partita nella giornata di lunedì 27 novembre con il girone A, sono Gabriel Antonini di Eko e Francesco “Obrun” Tagliafierro di Exeed. I player sono arrivati con un percorso differente: il primo è passato dalle fasi di qualificazione, superate brillantemente con un percorso netto e vittorie di prestigio come contro il vice campione dell’ultima FIFAe Nations Cup Levi "LevideWeerd" Weerd, mentre Obrun si è qualificato di diritto grazie all’ottima top 4 nella scorsa FIFAe World Cup.

L'emozione dell'esordio

L’attesa, però, è tutta per Gabriel Antonini. Appena 17 anni sulla carta d’identità e un futuro brillante all’orizzonte: “Sono molto emozionato per questa esperienza – le sue parole ai nostri microfoni-, ho dato tutto me stesso sin dall’inizio e continuerò a farlo anche in questa fase finale del torneo. Sono contento di ciò che sto facendo, ma non bisogna mai accontentarsi e bisogna dare sempre il massimo”. Subito un bel banco di prova, dunque, per Antonini e non solo. Dietro le quinte c’è il lavoro di Eko, organizzazione nata dall’unione di Fut&Me e Cyberground Gaming: “Il supporto di Eko – conclude Antonini – è fondamentale nel lavoro di tutti giorni. C’è il massimo supporto e i ragazzi mi stanno mettendo a disposizione tutte le risorse disponibili per farmi crescere come giocatore. Senza dimenticare chi segue il mio percorso da spettatore, che mi servirà tantissimo anche quando sarò a Londra”.

Countdown agli sgoccioli

Antonini, intanto, è stato inserito nel girone C della competizione e comincerà la sua avventura in FC Pro lunedì 11 dicembre. Dovrà vedersela con Sean "Seanldw" Landwehr del Bayer Leverkusen, Anders "Vejrgang" Vejrgang, Ahmad "AboMakkah" Mujahid e il campione dell’ultima FIFAe World Cup Manuel Bachoore. Non proprio una passeggiata salutare, ma esserci è già un gran risultato. Obrun, invece, inserito nel girone D sarà sotto i riflettori lunedì 18 dicembre. Il player di Exeed dovrà vedersela con Donovan "Tekkz" Hunt, Julien "Fouma" Perbal, Osama "1OS" is e Levi "LevideWeerd" Weerd.