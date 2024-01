EA Sports Fc 24: partenza sprint per gli italiani in eLigue 1

In Francia è già partita la prima edizione della eLigue1 Uber Eats targata EA Sports Fc 24. Dieci le squadre della Ligue 1 ai nastri di partenza, con tre squadre provenienti dalla Ligue 2 Bkt. Il campionato è già partito martedì 9 gennaio e andrà avanti fino al 3 aprile con la stagione regolare. Successivamente toccherà alla fase playoff (23-24 aprile) e, infine, alla finale in programma lunedì 29 aprile che decreterà la squadra campione di Francia.

Caccia ai campioni

La caccia ai campioni in carica del Lorient, intanto, è già partita proprio in questi giorni. La compagine arancionera, trascinata da Julien “Fouma” Perbal, ha portato a casa le ultime tre edizioni che si sono disputate su Fifa. I pronostici, dunque, sono tutti per il Lorient. La squadra, a riposo durante la prima giornata, potrà fare affidamento anche sull’ex Salernitana e Genoa Andrea “Montaxer” Montanini che non è l’unico italiano volato in Francia.

ErCaccia incanta all’esordio

Ci ha pensato Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti a tracciare la strada a settembre 2023. Dopo una lunga storia d’amore con il Monza durata ben quattro anni e con diversi titoli in bacheca tra cui una eSuperCup in compagnia di Lucio “Hhzers” Vecchione, Cacciapuoti in estate ha deciso di voltare pagina. La necessità di trovare nuovi stimoli ha spinto uno dei player più talentuosi del nostro panorama competitivo al Clermont. L’ex Monza ha esordito subito con una vittoria per 3-1 contro Adrien “AdRXx” Thors del Monaco, mentre a firmare l’en plein ci ha pensato Brice “Brice” Masson mandando al tappeto Yanis “Yaskow” Boucebaine per 3-2.

Karimisbak macchina da gol

Anche Karim “Karimisbak” Rmaiti di Betclic Apogee ha deciso di sposare il progetto del Bordeaux Esport. Il player con un passato nella eNazionale e oggi nella selezione di EA Sports Fc 24 del Marocco, è stato tra i grandi protagonisti delle ultime due stagioni in eSerie A, dove ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Karimisbak, infatti, ha prima perso la finale contro il Torino di Francesco “Obrun” Tagliafierro nell’edizione 2021-2022 e successivamente con la Juventus di Danilo “Danipitbull” Pinto nell’ultima annata. Roboante, tuttavia, l’esordio in eLigue1: subito un 5-0 netto a Lucas “DaXe” Cuillerier del Nantes nella vittoria per 2-0 del Bordeaux. La concorrenza è già avvisata. Continua a leggere su EsportsMag.