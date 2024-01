Stagione 1 Reloaded: tutto sulle novità in arrivo su Call of Duty Modern Warfare 3

É in arrivo la Stagione 1 Reloaded di Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone . L'aggiornamento di metà stagione che abbiamo imparato ad aspettarci porterà con sé una nuovissima mappa multigiocatore 6v6, nuove modalità di gioco, e la tanto attesa introduzione della modalità classificata per il multigiocatore. Ad aspettarvi ci saranno anche un nuovo evento pubblico nel Gulag di Warzone e un nuovo signore della guerra in Zombies. Oltre a due nuove armi, la modalità multigiocatore a tempo limitato di The Boys e le sfide evento, c'è molto da aspettarsi quando la Stagione 1 Reloaded verrà lanciata il 17 gennaio alle 18:00 su tutte le piattaforme.

Tutte le novità del multiplayer in arrivo con l'aggiornamento Reloaded della Stagione 1

La nuova mappa multigiocatore 6v6 che debutterà con l'aggiornamento Reloaded si chiama Rio e vedrà gli operatori scontrarsi in un centro commerciale di lusso. La mappa sarà di medie dimensioni con un centro commerciale coperto al centro circondato da una strada principale, una stazione del tram, un mercato, una piazza, un bar e spazi residenziali.

Con la Stagione 1 Reloaded arriverà anche una nuova modalità di gioco a tema The Boys tramite la quale potrete sbloccare una serie di nuovi equipaggiamenti. Questa modalità di gioco ha alla base Uccisione Confermata e dovrete passarci un po' di tempo se vorrete completare le sfide necessarie a portarvi a casa una nuova LMG. Le sfide sono le seguenti:

Ottieni l'eliminazione di un operatore Heat Vision in modalità The Boys (ricompensa: biglietto da visita).

Disattiva 20 pezzi di equipaggiamento usando DDoS (ricompensa: emblema).

Ottieni quattro eliminazioni di operatori utilizzando l'MTZ-762 (ricompensa: salto di livello del Battle Pass).

Ottieni due eliminazioni di operatori in una singola vita con l'Overkill Vest equipaggiato, cinque volte (ricompensa: decalcomania grande).

Ottieni 15 eliminazioni con armi Akimbo (ricompensa: ciondolo per arma).

Ottieni sette eliminazioni di operatori usando equipaggiamento letale (ricompensa: gettone XP doppi).

Completando tutte e sei le sfide otterrete il progetto dell'arma LMG "The Boys Special" con quattro accessori, tra cui un enorme tamburo da 150 colpi e munizioni incendiarie per un fuoco di soppressione davvero aggressivo.

Come funzionano le Partite Classificate di Modern Warfare 3

Preparatevi a combattere come i professionisti e a scalare i gradi e le divisioni di abilità nelle partite classificate 4v4 che utilizzano le stesse regole dalla Call of Duty League. Questa modalità diventerà disponibile per tutti dopo che i giocatori avranno raggiunto almeno il livello 55. Tutti gli oggetti di gioco senza restrizioni vengono sbloccati per l'uso in modalità Classificata, indipendentemente da quanto avete sbloccato in precedenza. Alcune armi, serie di uccisioni, equipaggiamenti e contenuti di gioco, però, saranno limitati per soddisfare le regole competitive della CDL. Inoltre non dimenticatevi che il fuoco amico è abilitato in tutte le partite classificate.

Inizierete dal grado 1 che rappresenterà la vostra carriera classificata. Vincendo le partite guadagnerete stelle e salirete di livello: il grado è permanente e persiste attraverso le stagioni. Inizierete la vostra prima stagione in Bronzo I e avrete 8 divisioni ad aspettarvi in cui guadagnare SR. Questi punti vengono assegnati quando vincerete e in base alle prestazioni personali e di squadra. Nelle stagioni successive, verrete retrocessi di tre livelli: la divisione di abilità più alta in cui è possibile iniziare una nuova stagione è Diamante I.

Zombie: arriva un nuovo nemico

Preparatevi per una nuova sfida sotto forma di Dokkaebi. Nata in Corea del Sud questa luogotenente chiave di Terminus Outcomes vanta una profonda conoscenza della guerra elettronica e ha accesso a una flotta di droni autonomi pronti ad attaccare a vista gli Operatori Deadbolt. Troverete la fortezza di Dokkaebi in cima a un grattacielo a Zaravan City. Esperta di tecnologia, questa Signora della Guerra utilizza droni, torrette e un Wheelson come principale linea di difesa. Le squadre abbastanza abili da superare i suoi deterrenti iniziali troveranno un avversario sfuggente, capace tanto di sfuggire quanto di attaccare.

Tutte le novità di Warzone con la Stagione 1 Reloaded

É in arrivo una nuova missione del campione in Warzone. La famigerata Champion's Quest farà il suo debutto in Urzikstan, sfidando i giocatori con un nuovo compito di alto livello che metterà alla prova tutte le abilità della squadra nel tentativo di assistere a un finale estremamente esplosivo. Il primo passo? Vincere 30 partite in totale in una stagione o cinque partite consecutive. Completatelo e i passaggi successivi inizieranno a sbloccarsi.

A inizio partita, a partire dall'aggiornamento Reloaded, un nuovo obiettivo sarà disponibile per la prima volta nel Battle Royale. I giocatori ora potranno combattere per ottenere una singola custodia per armi nascosta all'inizio di ogni partita. Questo bonus viene generato in una piccola area di ricerca all'inizio di ogni partita. Una volta trovato, il giocatore che lo possiede viene contrassegnato sul radar di tutti i nemici nella partita. Se il detentore riesce a rimanere in vita alla fine della partita o la sua squadra esce dalla partita utilizzando un elicottero chiamato acquistando un Covert Exfil (spiegato di seguito), lui e i suoi compagni di squadra guadagneranno dei premi esclusivi.

Un nuovo modo di finire la partita: i giocatori ora possono uscire anticipatamente da ogni partita con l'aiuto di un'estrazione segreta: una nuova condizione di vittoria per coloro che sono in grado di pagare il prezzo della fuga. Con solo cinque estrazioni disponibili per l'acquisto ad ogni partita, e a un prezzo piuttosto elevato, se potrete permettervela chiamerete un elicottero che può trasportare qualsiasi giocatore fuori dalla partita, idealmente con la custodia dell'arma in suo possesso.

HRM-9 (SMG)

La prima delle nuove armi in arrivo con la Stagione 1 Reloaded è l'HRM-9 un fucile mitragliatore in 9 mm leggero ma stabile per combattimenti ravvicinati e per abbattere rapidamente i nemici. Dotato di un'elevata cadenza di fuoco e di un'eccellente manovrabilità e mobilità, l'HMR-9 è perfetto per gli stili di gioco aggressivi. Usate l'Armaiolo per potenziare le capacità a medio raggio dell'arma, migliorarne le prestazioni negli scontri ravvicinati o una combinazione delle due.

Come sbloccare l'arma base: completa una sfida di sblocco dell'armeria.

TAQ Evolvere (LMG)

La seconda arma in arrivo con la Stagione 1 Reloaded di Call od Duty Modern Warfare 3 è la TAQ Evolvere, una mitragliatrice leggera multicalibro avanzata in grado di sparare 7,62 o 5,56 con modifiche minime all'arma. Versatile ed eccezionalmente letale nelle mani giuste, questa nuovissima mitragliatrice leggera può abbattere sia la fanteria che l'artiglieria o qualunque cosa scelga di incrociare il suo cammino. Tramite l'Armaiolo è disponibile un'ampia varietà di accessori, che vi consentono di adattare il TAQ Evolvere a qualsiasi stile di gioco.

Come sbloccare l'arma base: completa una sfida settimanale.

-di Riccardo Lichene