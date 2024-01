Al via le competizioni dell'Anno 4 di Apex Legends: ecco i dettagli

L'anno 4 delle Apex Legends Global Series prenderà il via questo fine settimana con lo Split 1 della stagione regolare della Pro League. A partire dal 20 gennaio, i migliori team di Apex Legends del mondo in Nord America, EMEA, APAC Nord e APAC Sud si scontreranno nelle rispettive regioni per qualificarsi ai Playoff dello Split 1 questa primavera e avere la possibilità di guadagnarsi una parte del montepremi di 1 milione di dollari .

"L'ALGS di quest'anno sarà la competizione più globale di sempre, con più regioni partecipanti e più modi di interagire con gli eSport di Apex Legends che mai", ha detto John Nelson, direttore senior e commissario degli esports di Apex Legends. "Abbiamo un gruppo incredibile di squadre e di talenti per lo Split 1 della Pro League, e non vediamo l'ora di offrire una competizione di alto livello, regalando momenti ancora più memorabili ai nostri fan in tutto il mondo."

Il formato dello Split uno della Pro League

Lo Split 1 della Pro League ritorna con 120 squadre in quattro regioni che combatteranno per il dominio regionale. La competizione seguirà il familiare formato con triplo girone all'italiana nel corso di otto settimane, con ciascuna squadra che gareggerà in 36 partite divise in sei serie. La stagione regolare si concluderà ancora una volta con le finali regionali, in cui le migliori 20 squadre di ciascuna regione si sfideranno nel formato brevettato Match Point per determinare chi porterà a casa la propria fetta del montepremi di 500mila dollari della stagione regolare e guadagnerà un posto ai Playoff dello Split 1.

Le partite settimanali delle regioni NA ed EMEA verranno trasmesse sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Apex Legends Esports. Lo Split 1 della Pro League darà il bentornato a caster e talenti storici tra cui Raynday, SpiderTiff, VikkiKitty, Gaskin, Onset, GlitterXplosion, Zephyr, Genome, DiA e Stella. Grazie a una serie di broadcast partner ufficiali, la competizione della ALGS Pro League sarà disponibile per lo streaming in diverse lingue. Questa edizione della ALGS Pro League arriva dopo una serie di record tra cui la più alta partecipazione alle qualificazioni preseason e il numero più alto di spettatori mai visto registrato nell'anno 3. Con tre LAN di persona in tutto il Regno Unito, l'anno 3 ha visto il 22% di crescita su base annua del tempo di visualizzazione totale e una crescita del 13% del pubblico medio al minuto (AMA).