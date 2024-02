Italian Gaming Expo: si parlerà anche di esports

Manca ormai poco alla rassegna dedicata al gaming online dell’Italian Gaming Expo, per una due giorni del 18 e 19 aprile dedicata interamente al comparto italiano del gioco pubblico al Palazzo dei Congressi dell’EUR di Roma. Per “gaming”, in questo caso, si intende infatti un grande e ampio numero di attività: dal land-based all’igaming, dalle scommesse sportive al casinò, passando per l’ippica ma anche per l’esports. Il gaming competitivo videoludico sarà infatti anch’esso protagonista con diversi panel e dei premi dedicati.

Gaming, un futuro sostenibile

Il claim dell’edizione 2024 guarda al futuro del gaming che “vuole e deve essere pienamente sostenibile”. In particolare "il 2024 sarà un anno strategico per l'industria italiana del Gaming, con un percorso di riforma avviato dal Legislatore e un intero impianto di regole da riscrivere per arrivare alla definizione dei nuovi bandi di gara", come affermato da Simona Clarizio, Responsabile IGE 2024. Nel contesto legislativo si inseriscono proprio gli esports che pochi giorni fa hanno visto la loro prima discussione calendarizzata alla Camera dei Deputati.

L’Italia è la patria di molte delle aziende più forti e innovative del settore e il mercato italiano ha spesso sviluppato nuovi approcci per adattarsi a un panorama normativo in evoluzione, da ultimo con l’introduzione delle rigide limitazioni imposte alla pubblicità e alla promozione degli operatori di scommesse e giochi. L’evento riunirà i decisori e gli esperti più influenti sul mercato italiano, che condivideranno le loro opinioni sulle sfide in evoluzione nel quadro normativo in evoluzione, i fattori chiave per il successo in Italia, le innovazioni nello sviluppo di giochi e servizi, oltre ad anticipare la nuova era del mercato online e retail dopo il grande sconvolgimento degli ultimi anni e in vista delle prossime riforme.

Gli Italian Gaming Awards

Oltre a incontri, panel, networking con diverse e numerose tematiche che saranno affrontate, dall’ESG nel gaming all’inclusione, la parità di genere, l’acquisizione di talenti e lo sviluppo Hr alla reputazione dell’industria, senza naturalmente dimenticare le dinamiche più di business come quelle relative all’evoluzione tecnologica e digitale (dai nuovi sistemi di pagamento all’uso dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e aumentata, passando per le criptovalute, Nft e Metaverso), all’uso delle affiliazioni, la cybersecurity nel gaming, il contrasto la matchfixing e molto altro ancora, l’IGE presenterà nella serata del 18 aprile gli Italian Gaming Awards 2024, per i quali è già possibile presentare le proprie candidature da parte delle aziende protagoniste sul mercato italiano al sito ufficiale italiangamingawards.com.

Gli Italian Gaming Awards 2024 (Iga) accompagneranno la kermesse di aprile con le premiazioni in una serata di gala la sera del 18 aprile presso lo Spazio Novecento di Roma. In totale sono state proposte 20 categorie di premi rivolte a operatori, fornitori e non solo. Tra questi presente anche l’esports con il premio Operatore Esports Award che “riconosce l'operatore di esports che ha ottenuto i maggiori risultati negli ultimi 12 mesi. I giudici cercheranno un'azienda che abbia portato innovazione nel settore degli sport elettronici in Italia e che abbia fornito un'esperienza di alta qualità e dimostrato una reale crescita. Non è una ricompensa per il più grande operatore, ma la struttura e dimensione dell’azienda sarà una considerazione importante”. Da sottolineare che non si tratta di un premio dedicato solo alle organizzazioni competitive ma a tutte quelle realtà, quindi anche Media Agency e Tournament Organizer, che operano nel settore.