Faze, secondo successo su Counter-Strike 2

Il ritorno di Counter-Strike in Cina ha portato fortuna ai Faze Clan che dopo quattro secondi posti consecutivi rompono finalmente la maledizione e conquistano il titolo dell’Intel Extreme Masters di Chengdu. Un 2-0 secco sui Mouz con Karrigan in grande spolvero nel giorno del suo compleanno, festeggiato nel modo migliore possibile. Con questa vittoria inoltre i Faze si avvicinano al milione di dollari aggiuntivo dell’Intel Grand Slam con due vittorie ottenute finora dopo Sydney 2023.

Il percorso dei Faze all’Iem Chengdu

Nonostante l'inizio difficile dei FaZe Clan durante la Fase a Gironi, la squadra ha dimostrato di saper vivere al meglio su un grande palcoscenico. Alimentati dal sostegno e dall'energia del pubblico, hanno preso d'assalto la competizione, dominando gli avversari durante i Playoff, superando la fase inferiore della Fase a Gruppi e uscendo vincitori dalla Gran Finale. Tornato a Chengdu per la prima volta dal 2009, l'evento ha registrato un picco di spettatori online di oltre 330.000. I fan cinesi e non solo hanno avuto l'opportunità di recarsi al Chengdu Performing Arts Centre e di vivere l'emozione della competizione dal vivo per 3 giorni durante la fase dei playoff.

Il torneo è iniziato l'8 aprile con la Fase a gironi, durante la quale 16 squadre sono state divise in due gruppi da otto, dove le prime due squadre della fascia superiore e la prima della fascia inferiore sono passate ai Playoff. Tra le forti squadre internazionali, la competizione ha visto una grande rappresentanza di eroi locali di Lynn Vision Gaming, TYLOO e Steel Helmet nel tentativo di assicurarsi l'ambito trofeo in patria.

Gironi e playoff

Nel Gruppo A, l'organizzazione tedesca MOUZ si è assicurata il primo posto nella fascia alta, concedendo una sola partita in semifinale contro FURIA Esports. Team Liquid ha conquistato il secondo posto nella fascia alta, mentre G2 Esports ha battuto HEROIC nella finale della fascia bassa per assicurarsi il terzo posto e raggiungere i playoff. Il Gruppo B ha visto Astralis, i campioni dell'IEM di Pechino 2019, mostrare ancora una volta la loro bravura in Cina, dominando la fascia alta in modo impeccabile, vincendo ogni partita. Virtus.pro si è piazzato al secondo posto, mentre FaZe Clan ha messo a segno una prestazione impressionante nella fascia inferiore, uscendo vittorioso e assicurandosi il terzo posto nei Playoff.

La fase finale della competizione ha preso il via venerdì 12 aprile con uno scontro ai quarti di finale tra i campioni dell'IEM Colonia 2023, G2 Esports, e Virtus.pro. Una prestazione stellare di G2 Esports li ha visti avanzare alla semifinale con una vittoria per 2-0. Il secondo quarto di finale ha visto i secondi classificati dell'IEM Katowice 2024, FaZe Clan, affrontare la potenza NA del Team Liquid in una battaglia serrata. Dopo una grande prestazione da parte di entrambe le squadre, FaZe Clan ha dimostrato il suo dominio sul Team Liquid su Mirage, avanzando in semifinale con un punteggio di 2-1.

Dalla semifinale al trionfo

Sabato 13 aprile, la semifinale si è svolta in un'arena gremita, con i fan che hanno assistito al testa a testa tra quattro squadre, ansiosi di vedere quali si affronteranno durante la finale dell'IEM Chengdu. MOUZ è stata la prima a ottenere una vittoria per 2-1 contro G2, eliminando i favoriti del pubblico e assicurandosi l'ambito posto nella Grande Finale. La seconda squadra a raggiungerli è stata FaZe Clan, che ha mandato a casa i rivali Astralis con una vittoria per 2-1 dopo un'accesa battaglia. Dopo una gara combattuta contro i loro avversari durante i Playoff, sia FaZe Clan che MOUZ si sono aggiudicati un posto nella Grand Final, eliminando alcuni dei migliori team lungo il percorso. L'ultima volta che queste squadre si sono affrontate è stato durante la semifinale di IEM Katowice 2024, dove FaZe Clan ha mandato a casa MOUZ con una netta vittoria per 2-0, lasciandoli affamati di vendetta.

La prima partita sulla mappa scelta da MOUZ, Overpass, ha visto FaZe Clan in vantaggio per 8-4 all'intervallo. I MOUZ hanno lottato bene nel secondo tempo, conquistando 6 round, ma alla fine hanno perso contro il Clan FaZe, che si è assicurato una vittoria per 13-10. La seconda partita è iniziata in modo simile alla prima, con il FaZe Clan ancora una volta in vantaggio per 8-4 all'intervallo. Il MOUZ ha lottato duramente ma non è riuscito a recuperare, e una prestazione dominante del FaZe Clan li ha visti vincere per 13-6, aggiudicandosi la vittoria al meglio delle tre partite e conquistando il titolo di Campioni a IEM Chengdu 2024.

Una prestazione solida

"Oggi abbiamo giocato davvero un ottimo CS. Penso che Overpass sia stato uno dei migliori che abbiamo avuto. Anche Nuke è stata molto solida" ha dichiarato Filip "NEO" Kubski, allenatore del FaZe Clan. "Mi sento onorato, è una squadra incredibile. C'è così tanto talento in giro. Ragazzi molto intelligenti, che lavorano sodo. È stata una grande cavalcata finora". Con la vittoria, i FaZe Clan si portano a casa 100.000 dollari del montepremi totale di 250.000 dollari, assicurandosi anche un posto nella fase a gironi dell'IEM di Colonia 2024 e un secondo punto nella corsa per assicurarsi l'Intel Grand Slam V. Helvijs "broky" Saukants ha inoltre ricevuto anche il premio EPT DHL MVP per le sue eccellenti prestazioni durante tutto il torneo e nella Grand Final.