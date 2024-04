eChampions Legue; come seguire le finali della più grande competizione di FC 24

EA Sports FC Pro, il programma esportivo ufficiale di EA Sports FC e l'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA), hanno appena annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per le prossime finali della eChampions League . Il principale circuito europeo di esports calcistico vedrà i migliori giocatori sfidarsi all'ultima rete nel corso di un mese di gioco sul campo virtuale, culminando in una finale costellata di stelle presso l'iconico Magazine London il 29 maggio, che si terrà di fronte al pubblico più numeroso nella storia della eChampions League.

I migliori giocatori di FC Pro che rappresentano i più prestigiosi club di calcio europei si sono dati battaglia durante le FC Pro League per assicurarsi un posto nell'ambita eChampions League. Per tutto il mese di maggio, oltre 40 aspiranti campioni si faranno strada attraverso la fase a gironi (11-12 maggio) e la fase a eliminazione diretta (18-19 maggio) con i migliori otto giocatori che avanzeranno alle finali della eChampions League (29 maggio). Tutte le partite della eChampions League saranno trasmesse in diretta con la fase a gironi, la fase a eliminazione diretta e le finali in streaming sui canali social e Twitch di EA Sports FC e della UEFA, nonché sulle trasmissioni dei media partner della UEFA Champions League in tutto il mondo.

"La eChampions League è una delle competizioni più prestigiose del calendario FC Pro", ha affermato Sam Turkbas, commissario FC Pro di EA. “Questo sarà il nostro torneo di eChampions League più grande ed emozionante di sempre, e non vediamo l’ora di offrire ai fan un’esperienza indimenticabile e nuovi modi per tifare per i loro club europei preferiti”.

Dopo il recente successo delle FC Pro League, le finali della eChampions League 2024 si preannunciano come le più imponenti fino ad oggi, con la partecipazione dei migliori otto giocatori che hanno superato le fasi a gironi e a eliminazione diretta. I fan avranno la possibilità di tifare per i loro giocatori preferiti direttamente dal pubblico mentre cercano di guadagnarsi il titolo di campione della eChampions League 2024 e portare a casa la loro parte del montepremi totale di 280mila dollari. Oltre all'azione di prim'ordine della eChampions League, Magazine London presenterà una coinvolgente zona di attivazione per i partecipanti di persona. Il calcio d'inizio sarà alle 17:00 ora italiana del 29 maggio.

Le offerte di biglietti in prevendita sono disponibili da lunedì 29 aprile alle 11:00, a giovedì 2 maggio alle 23:00. I biglietti di ingresso generale possono essere acquistati con uno sconto limitato di £ 15 per gli adulti e £ 10 per i fan fino a 16 anni. La vendita generale dei biglietti inizierà il 3 maggio.

-di Riccardo Lichene