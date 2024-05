Scuderia Ferrari: arriva il titolo costruttori nell'esports

La Scuderia Ferrari HP Esports Team ha conquistato per la prima volta il titolo di Campione Costruttori di F1 Sim Racing . Un risultato straordinario che giunge al termine di una stagione iniziata a novembre e conclusasi con due eventi di sei giorni per un totale di undici gare. La continuità e il lavoro di squadra nelle qualifiche e nelle gare dell'evento sono stati fondamentali per Bari Broumand e Nicolas Longuet, assistiti da Tiziana Mecozzi, Istvan Puki, Jonah Martens e Szymon Kulik. A fare la differenza per la "rossa" la continuità di risultati e il gioco di squadra mostrati tra qualifiche e gare che hanno portato a due doppiette consecutive, nuovo primato nella storia del campionato esports.

Le dichiarazioni

“Sono molto orgogliosa - le parole di Mecozzi, team manager Ferrari - di tutti i ragazzi del team ed estremamente felice per questo traguardo. Dopo il titolo piloti del 2019, si tratta del primo Mondiale costruttori della nostra storia: è stata una stagione lunga e ricca di insidie per tutti i team, ma siamo riusciti a dimostrare te nostro valore e grande continuità soprattutto nell'Evento 3, meritando la vittoria finale. Ringrazio Bari, Nico e tutti i membri del team per il loro instancabile supporto”.

A Rasmussen il titolo piloti

l'Evento 3 in cui il team Ferrari è rimasto aritmeticamente in corsa anche per il titolo piloti grazie a Broumand che aveva iniziato il giorno 3 a soli 16 punti di distanza dalla prima posizione: in un finale di gara caotico, sul circuito di Abu Dhabi, però, alcuni dei rivali con le gomme più fresche riescono a recuperare posizioni (Bari e Nico erano partiti rispettivamente dalla seconda e terza posizione, ndr) e costringono i due piloti della rossa al quinto e settimo posto, consegnando la vittoria del titolo piloti a Frederik Rasmussen.

La soddisfazione di Longuet e Broumand

"Abbiamo dimostrato di essere molto forti per tutta la stagione, nonostante ci siamo stati alcuni momenti difficili - le parole di Longuet -, ma non ci siamo mai arresi, abbiamo lavorato per dare il massimo e questo titolo è il coronamento di tutti i nostri sforzi. Gli fa eco il compagno di squadra Broumand: «Sono molto felice di aver conquistato il titolo costruttori, vincerlo con la Scuderia Ferrari HP Esports Team e insieme a Nico, il mio migliore amico, rappresenta qualcosa di fantastico per me. Sono davvero orgoglioso di ciò che siamo riusciti a ottenere dando il massimo giorno dopo giorno”.