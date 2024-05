Esports World Cup: ecco l'evento da non perdere

La Esports World Cup è una nuova competizione in Arabia Saudita che vuole ridefinire l'ecosistema dei videogiochi competitivi organizzando in un unica sede dei tornei mondiali di tantissimi titoli esportivi. Sarà strutturata come una serie di eventi di durata e montepremi variabile e vedrà protagonisti giochi del calibro di Mobile Legends: Bang Bang, StarCraft II, Counter-Strike 2, Dota 2, Honor of Kings, Free Fire, PUBG, PUBG Mobile, Rainbow Six Siege, Overwatch 2, Fortnite, Rocket League, EA Sports FC, Street Fighter 6, Tekken 8, League of Legends, Teamfight Tactics e Rennsport. La prima edizione si terrà dal 3 luglio al 25 agosto, dopodiché diverrà una competizione annuale.

Il percorso verso la Esports World Cup

Il 23 ottobre 2023 il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha annunciato il lancio della Esports World Cup come rebranding della Gamers8, un torneo precedente che si è svolto, dal 2022, sempre a Riyadh. Il 1° febbraio 2024, poi, è stato annunciato che la Coppa del mondo degli esports avrebbe previsto un programma per club dedicato alle organizzazioni esportive che parteciperanno all'evento. La prossima edizione prevede 30 posti per questa iniziative di cui 22 sono stati assegnati su invito diretto e 8 sono stati selezionati tramite un processo a candidatura aperta. Le organizzazioni partecipanti hanno diritto a un pagamento annuale a sei cifre per sostenere le loro operazioni, oltre a un finanziamento per l'ingresso delle loro squadre nei titoli in evidenza alla Coppa del Mondo degli Esports. Queste organizzazioni sono anche in grado di ottenere ricompense finanziarie in base ai loro sforzi nell'aumentare i numeri del pubblico e il coinvolgimento dei fan verso l'evento.

Un montepremi stellare

Il montepremi totale della competizione sarà astronomico, ben 60 milioni di dollari da distribuirsi tra i 20 titoli partecipanti. I giochi con il montepremi più alto sono, in ordine, Dota 2 (con cinque milioni), Mobile Legends Bang Bang (con 3,5 milioni divisi tra la sua divisione maschile e il suo torneo femminile), e Honor of Kings e PUBG Mobile a pari merito con tre milioni ciascuno. Il campionato per club, infine, assegnerà un totale di 20 milioni di dollari alle migliori 16 organizzazioni in base alle loro prestazioni complessive.