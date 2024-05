Presentata l'edizione 2024 della Milan Games Week & Cartoomics

Milan Games Week & Cartoomics, l'evento organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, ha appena presentato la sua edizione 2024. Tra gli ospiti già confermati che incontreranno i fan nella tre giorni meneghina ci sono Shinji Mikami, il leggendario autore di Resident Evil, Neil Newbon, attore inglese noto per aver interpretato il carismatico Astarion in Baldur’s Gate 3 e Jason Aaron, sceneggiatore di fama mondiale noto soprattutto per le opere edite da Marvel Comics.

I biglietti sono già disponibili su milangamesweek.it e, ad attendere tutti coloro che acquisteranno un biglietto entro il 31 agosto, ci sarà una speciale promozione che include un abbonamento Premium mensile a Crunchyroll e la possibilità di partecipare all’estrazione di una console tra una tra PlayStation 5 Slim, una Xbox Series X e una Nintendo Switch Oled.

Simone Di Meo, illustratore e copertinista celebrato in tutto il mondo, è l'autore della locandina ufficiale della manifestazione. L’artista ha realizzato l’artwork esplorando il tema dell’intelligenza umana, confermando di essersi concentrato su quello che per lui è la forza dell’umanità: “L’illustrazione rappresenta due artiste immerse nel processo creativo. La prima è intenta a creare e immaginare nuovi mondi e universi utilizzando una tavoletta grafica la seconda legge e offre spunti di sinergia attraverso la condivisione con l’altra artista".

Tantissime le novità che anche quest’anno si pongono l’obiettivo di riempire i padiglioni 9, 11, 13 e 15 e l’Auditorium di Fiera Milano (Rho) dal 22 al 24 novembre 2024. Come ogni anno, ospiti esclusivi saranno presenti durante tutte le giornate. Fiera Milano, a Rho, offrirà un totale di 78.000 mq di intrattenimento divisi tra padiglioni, cinema e un'area espositiva esterna. La mappa dell’evento sarà declinata in distretti a tema, come l’ormai classica area Studios che ospiterà il meglio dell’entertainment tra le principali community di costuming e impersonator; Electric Town, lo spazio dedicato al mondo e alla cultura orientali, tra manga, anime, food e gadget e una Gaming Zone con centinaia di console per il free play. A questi, si sommano nuovi spazi destinati a show, talk e panel, distribuiti su 6 differenti palchi che si aggiungeranno al Central Stage, posizionato per dominare le enormi arene dell’Esportshow, l’area ImagiNation dedicata all’universo dei fumetti, dell’illustrazione e delle fiction, l’area Unplugged pensata per i tanti giochi da tavolo, di carte e di ruolo e il Creators World che permetterà ai fan partecipanti di incontrare le proprie star di Twitch, Youtube e TikTok preferite.