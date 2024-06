A Rimini arriva il Cosplay Grand Tour

Il Cosplay Grand Tour, progetto dedicato a tutti i cosplayer italiani e agli amanti dei titoli Riot Games e sviluppato in diverse tappe, sbarca con la prossima tappa al RiminiComix dell’omonimoa cittadina della costa romagnola. Pensato per celebrare la community passando per alcuni dei principali festival italiani dedicati alla cultura pop, Rimini rappresenterà la quarta tappa del tour dopo la terza vista a Catania in occasione dell’Etna Comics.

Da Catania a Rimini

La terza tappa del tour, culminato nell’ultimo giorno di Etna Comics, ha contribuito al successo della manifestazione siciliana per l’edizione 2024, che ha visto oltre 100.000 visitatori accorrere da tutta Italia all’ombra della Montagna. Anche in questa occasione i cosplayer partecipanti hanno realizzato delle vere e proprie opere d’arte cui hanno dato vita nelle maniere più stravaganti, intrattenendo ancora una volta il pubblico presente al meglio delle loro possibilità. Come da regolamento, sono stati selezionati i vincitori nelle varie categorie, tra cui il terzo e penultimo qualificato per la finalissima che a novembre avrà luogo durante Lucca Comics & Games.

Di seguito, i vincitori eletti a Etna Comics:

Miglior Interpretazione |valnoth.cos, con Yone

Miglior Armor/Prop | Giuseppe Di Grazia di avvia_la_stampa_, con Draven Beast Hunter

Miglior Sartoriale | manumindfreak, con Kayn Heartsteel

Premio Community |justnino97, con Evelyn KDA

Miglior costume assoluto (e qualificato per la finalissima) micpaul_cosplay, con Sylas warrior version

Il tema di Rimini

Sarà Anima Squad la tematica protagonista del quarto appuntamento del Tour, che si svolgerà durante il Riminicomix, appuntamento fisso nel palinsesto del Cartoon Club, che dal 18 al 21 luglio aprirà i battenti nella città simbolo della Riviera Romagnola. I componenti dell’Anima Squad sono caratterizzati da aspetti unici legati a un futuristico universo alternativo, interpretare al meglio le peculiari caratteristiche di campioni come Jinx Gattina da Battaglia, Miss Fortune Coniglietta da Battaglia, Vayne Pipistrello da Battaglia e Sylas Lupo da Battaglia rappresenterà un’ardua sfida per i cosplayer in gara.

Per questa tappa del Tour ci sarà inoltre una gradita sorpresa: a tutti i partecipanti verrà dato in omaggio un poster in edizione limitata creato da Rose Besch, disegnatrice di fama internazionale, proprio a tema Anima Squad. È già possibile preiscriversi alla quarta tappa del Tour tramite il form dedicato disponibile a questo link. Occhio però che l’iscrizione dovrà essere poi confermata in loco. Il tour è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, tutte le categorie inerenti al mondo Riot Games saranno valide, compresi costumi “Original”, ideati a somiglianza di un personaggio del mondo Riot Games in chiave originale, inoltre saranno ammessi aspetti alternativi sia di League of Legends che di VALORANT.

Obiettivo Lucca

Questo quarto appuntamento del Cosplay Grand Tour vede il ritorno del team organizzativo dietro alle prime tappe, ecco di nuovo la cosplayer professionista Icon Stitch a presentare, supportata a livello coordinativo dal team di CLIC - Community of League of Legends Italian Cosplayers. La speciale giuria di Riminicomix sarà ancora una volta composta da ellie.amber, Valery.606 oltre al gradito ritorno di misskuruta dopo il successo di COMICON Napoli.

Dopo Rimini, il Tour andrà in vacanza per qualche mese, periodo che servirà ai vincitori del miglior costume assoluto di ogni tappa per prepararsi al meglio in vista della finalissima, prevista durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games (dal 30 ottobre al 3 novembre). Qui, ad ogni vincitore, sarà richiesto di realizzare un costume originale a tema Arcane - la serie televisiva ispirata a League of Legends, che sarà finanziato da Riot Games.