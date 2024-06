A Torino si sono sfidati i migliori dei picchiaduro

Non si vede tutti i giorni un campione del mondo in Italia, tantomeno se stiamo parlando di uno dei giocatori più rappresentativi all’interno del proprio paese: Arslah Ash, pakistano, in patria è un vero e proprio eroe nazionale, capace di raccogliere attorno a sé l’intera community gaming e non solo. E poco importa se non è un’eccellenza in titoli mainstream come possono essere League of Legends o Counter-Strike: perché anche Tekken e i picchiaduro in generale hanno la loro importanza e Ash è il migliore al mondo. Che ha deciso di partecipare all’Only The Best, il principale evento picchiaduro italiano.