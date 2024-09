Riot Play Club: le novità della nuova stagione

Riot Games, tra i principali videogame publisher con titoli come League of Legends e Valorant, ha annunciato il ritorno dei Riot Play Club che da quest’anno diventano anche un brand internazionale, recentemente lanciato anche nel Regno Unito e in Norvegia, e che presto arriverà anche in Spagna. Dopo il grande successo della scorsa stagione, per i fan dei Riot Club arrivano tante novità tra cui la collaborazione con Panini che ha firmato l'album di figurine e le bustine della collezione Creators 2024-2025.

L’album Panini da collezionare

L’album dei creator e partner di Riot Games sarà disponibile in esclusiva solo presso i Play Club, dove sarà possibile collezionare e raccogliere figurine dei principali talent e content creator italiani che gravitano intorno ai titoli Riot, compresa la talentuosa Ckibe, autrice anche del logo 2024 di Riot Play Club. "Siamo entusiasti di questa stimolante collaborazione con Riot Games: Creators 2024-2025 è un progetto innovativo e connesso ad una community di appassionati in continua crescita. Lavorare insieme su questo progetto è stato divertente e ci ha dato l'opportunità di unire la magia del collezionare figurine con l'universo narrativo e le esperienze ludiche dei migliori titoli di Riot. E’ un'epoca in cui le community digitali assumono sempre più importanza, per questo siamo orgogliosi di celebrare la passione e l'impegno di creators, giocatori e spettatori in tutta Italia con questa iniziativa”, ha raccontato Giacomo Giorgi, Head of Sales di Panini.

"I nostri giochi vengono letteralmente “vissuti” dalla nostra community di giocatori: ognuno di essi sviluppa una storia unica con i propri campioni o agenti preferiti e i creatori di contenuti sono ambasciatori di queste esperienze. Con l’album “Creators” e insieme a Panini, vogliamo creare qualcosa di unico, partendo dall’Italia: questa volta è infatti Riot Games a raccontare la community di creator, dai più piccoli ai più grandi, per valorizzare le loro storie e i loro mondi", ha dichiarato Antonio Cardillo, Community Manager Italy per Riot Games. Tra le altre novità della nuova stagione, ecco l’arrivo ufficiale del Circuito Tormenta, di cui a breve saranno svelati tutti i dettagli, e la possibilità di provare in anteprima le principali novità in arrivo su League of Legends, Valorant e Tft.

Cosa sono i Riot Play Club

All’interno dei Riot Play Club, luoghi d’incontro e condivisione pensati per tutti gli amanti del mondo Riot, sarà possibile giocare, conoscere le ultime novità del brand, fare amicizia con altri partecipanti, formare un team e ricevere gadget e premi esclusivi. Le attività dei Riot Play Club si svolgeranno in luoghi pubblici, come ad esempio negozi di giochi e sale LAN, gestiti da organizzatori ufficiali in collaborazione con Riot Games. Per partecipare al Riot Play Club è necessario essere in possesso di un Riot ID valido, non avere restrizioni all’interno del proprio account e iscriversi attraverso l’apposito form che sarà anche fornito dagli organizzatori.

Ogni mese sarà inoltre possibile ottenere l’album e i pacchetti di figurine guadagnando punti in molteplici modi all’interno dei Riot Play Club. Ad esempio, un giocatore/team iscritto può proporre sfide ad altri giocatori/team, stabilendo modalità e regole. Ad ogni vittoria registrata durante quel mese corrisponderanno due punti, ma anche chi verrà sconfitto guadagnerà un punto. Ogni 10 punti totalizzati i player riceveranno un gadget del Play Club, scelto dall’organizzatore. Anche assistere giocatori meno esperti sarà un ottimo modo per guadagnare punti: per ogni sessione di coaching, i giocatori esperti selezionati dal negozio, guadagneranno tre punti.

Le competizioni dei Play Club

Ogni mese i Play Club organizzeranno tornei dedicati, le cui regole, modalità e premi saranno stabiliti dagli organizzatori. Inoltre, ogni Club potrà formare la propria squadra di League of Legends o VALORANT, e sfidare così altri Play Club. Ogni incontro vinto farà guadagnare alla squadra un punto. I primi quattro team classificati avranno accesso alle finali e si sfideranno in presenza per incoronare il Play Club migliore d’Italia. I Riot Play Club saranno inoltre il luogo ideale per Bootcamp di squadre esport, raduni con i Riot Partner, quiz tematici e per seguire dal vivo i tornei ufficiali Riot Games grazie agli immancabili Watch-party.

Ecco la lista dei Riot Play Club attualmente confermati in Italia: