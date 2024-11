Gaming e esport arrivano alla Milan Games Week

Grazie alla collaborazione con IIDEA, da venerdì a domenica ci saranno tre momenti Games in Italy con protagonisti tre studi di sviluppo di videogiochi italiani che racconteranno il dietro le quinte delle loro ultime produzioni: venerdì alle 11:45 si terrà il panel Games in Italy: Untold Games - City 20, con Elisa Di Lorenzo (CEO e Co-Founder) e Matteo Sosso (Co-Founder e Game Director). Sabato alle 10:30 sarà la volta di Stormind Games con A Quiet Place: The Road Ahead. Luca Esposito, Senior Narrative Designer, racconterà come trasformare in videogioco una IP di Hollywood; il trittico di appuntamenti si concluderà domenica alle 10:30 con Jyamma Games, creatori di Enotria: The Last Song, un dietro le quinte per approfondire la storia e lo sviluppo del soulslike italiano. Durante la prima giornata di MGWCMX, sul Central Stage, sarà il tempo de “Il Torneo dei Campioni”, la finalissima della isybank University Master organizzata da 2WATCH. Quattro sfidanti, 2 per Clash Royale e 2 per Rocket League, si sfideranno in due finali per aggiudicarsi premi finalizzati alla formazione universitaria. Domenica gli eSports saranno grandi protagonisti con un evento in collaborazione con Novo Esports che vedrà creator di punta come Pow3r, CiccioGamer e Marinoski.

Il Gamestorm Stage, sarà la sede di una serie di tornei imperdibili durante tutta la durata della manifestazione. Venerdì si svolgerà l'ultimo round della MotoGP eSports World Championship Global Series. Durante l'evento gli 11 piloti si sfideranno nelle ultime 3 gare del campionato per decidere chi sarà il MotoGP eSport World Champion del 2024. Sabato si terranno, invece, due imperdibili appuntamenti a tema Fortnite. Si parte con 4Sided Air Action Vigorsol, il primo torneo di Fortnite su mappe creative. 4 Presidenti (Piz, Xiuder, Nezak, Rekins), 4 mappe ognuna con una modalità di gioco differente, un girone all’italiana con partite “in casa” e partite “fuori casa”.

A seguire, dopo l’incredibile successo della passata edizione, torna in pompa magna la Gillette Bomber Cup. Per la prima volta nella storia del torneo, l’edizione 2024 apre le porte a tutti: dai giocatori amatoriali ai pro-player, chiunque avrà la possibilità di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Il gran finale andrà in scena a MGWCMX e oltre a Piz e Xiuder, altri 6 talent si contenderanno la vittoria, ciascuno con la propria squadra. L’ultimo appuntamento sul Gamestorm Stage di MGWCMX 2024 sarà Trinity powered by Plenitude, il primo format in Italia che mira a unire i creator di tutto l’ecosistema Riot Games coinvolgendo piú di 40 figure di rilievo delle community di League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics.