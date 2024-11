Exeed: inaugurato il progetto di espansione internazionale alla Games Week

Dopo aver conquistato una posizione di altissimo rilievo nel mercato italiano di EA Sports FC, grazie alla costruzione di un team che ha portato a traguardi come la conquista della eSerie A e ai titoli “Content creator of the year” e “Best italian player of the year, e dopo essersi riaffermati anche quest’anno sul territorio internazionale grazie all’ultima qualificazione al FC PRO Open, continua con entusiasmo il piano di espansione internazionale di Exeed che ha inaugurato una nuova holding company a Miami.