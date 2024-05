La Serie B presenta il suo campionato esports

Non solo eSerie A ed eSerie C, sul palcoscenico esports c’è spazio anche per la BeSports. Serie BKT e King Esport, infatti, hanno annunciato la quarta edizione del TORNEO. Questa nuova partnership segna un importante passo avanti nell’integrazione tra il mondo del calcio professionistico e quello esports, che offrirà agli appassionati un’esperienza di gioco senza precedenti. Il titolo scelto per le competizioni è sempre EA Sports FC 24, ormai dominante sul mercato e ineguagliabile per gli altri competitor come eFootball.