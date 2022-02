eSerie A, il Cagliari parte male

Non sempre la squadra più forte vince. Una di quelle regole del calcio non scritte che nell’esports e su Fifa 22 trova terreno fertile. Le ambizioni in casa Cagliari Esports restano importanti, ma ci sarà più strada da fare per arrivare all’obiettivo finale. I risultati di ieri hanno penalizzato i ragazzi di coach Nello “Hollywood285” Nigro che dovranno passare dal Loser Bracket per l’assalto al tricolore . Una strada che non spaventa assolutamente Danipitbull. Per la cabala questo può essere un segnale positivo, vista l’esperienza della scorsa stagione con il Benevento. Lecito, però, aspettarsi di più.

eSerie A, Venezia avanti con Karimisbak

Nella giornata conclusiva del girone A, i riflettori restano puntati su Karim “Karimisbak” Rmaiti, che si conferma un giocatore da tenere d’occhio in ottica Scudetto. Prima un pareggio contro il Cagliari per 1-1, poi il 3-1 alla Fiorentina. Il Venezia si assicura la prima posizione con 15 punti. Copione identico per il Bologna sempre a quota 15. I rossoblu, trascinati da un ottimo Mattia “Lonewolf92” Guarracino, centrano l’accesso al Winner Bracket alla pari dei lagunari.

Spezia ultimo, ancora speranze per la Fiorentina

La Fiorentina, invece, continua a conservare qualche speranza in ottica Winner Bracket, in virtù del terzo posto nel girone B. Niente da fare, come già detto in precedenza, per il Cagliari. Il passo falso di Matteo “RiberaRibell” Ribera al cospetto di Lonewolf92 cancella ogni possibilità e consegna il quarto posto e il Loser Bracket a Danipitbull e compagni. Lo Spezia, nonostante le ottime prestazioni, non trova la via della vittoria e deve accontentarsi di altri due pareggi e due sconfitte: stesso bottino del girone di andata. Confermato, dunque, l’ultimo posto.