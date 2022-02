Sampdoria, la gioia nella eSerie A Tim

Calcio reale e calcio virtuale. Due realtà che giocano a rincorrersi. Molto simili in alcuni aspetti. Del resto, regole e dinamiche (script a parte, ndr) viaggiano nella stessa direzione. Non sempre, però, è così. L’esempio, infatti, arriva proprio dalle eSerie A. Le cosiddette grandi squadre faticano . Quelle piccole, invece, dominano e il tricolore del Benevento nella prima edizione ne è la dimostrazione.

Freno Milan

Il Venezia Esports, per esempio, sta guidando il girone A e non è assolutamente un caso. Perché l’esports ha un mercato più accessibile. Karim “Karimisbak” Rmaiti, player di punta della eNazionale, è uno dei tanti talenti del nostro panorama competitivo di Fifa 22. Non gioca per l’Inter, ma per il Venezia. E dall’esterno l’effetto sorpresa fa la sua parte nel vedere il Milan dietro la Sampdoria e il Torino nel girone B della eSerie A. Una prima giornata vissuta sulle montagne russe per i rossoneri: una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Sampdoria avanti

Bilancio immacolato, invece, per la Sampdoria. I tre punti contro l’Udinese hanno inaugurato la seconda settimana e, successivamente, i blucerchiati si sono ripetuti con l’Hellas Verona. I due pareggi al cospetto di Milan e Torino hanno permesso a Denuzzo e Giovhy (quest’ultimo reduce da un weekend di fuoco in cui ha ottenuto la qualificazione alle Finali della eChampions League, ndr) di chiudere al primo posto in attesa delle gare di ritorno in programma oggi pomeriggio.