Monti-Inter Esports con il benestare di Vieri

Vieri, ecco l'investitura per Monti

Un’investitura importante, dunque, per Valerio Monti che certifica le ambizioni del progetto Plb. Christian Vieri e Bernardo Corradi, grazie ad un investimento agli sgoccioli del 2020, si sono catapultati nel mondo esports. Dalla sinergia di ManpowerGroup e Plb, Edutainment Hub fondato da due ex calciatori, così è nata una nuova realtà che non è propriamente un’organizzazione. Il progetto, infatti, vuole accompagnare gli appassionati di videogame verso una carriera professionistica grazie a contenuti educativi e di intrattenimento. Non un team di pro-player, ma una community aperta a tutti per far crescere i prospetti più talentuosi attraverso allenamento, metodo e benessere psicofisico. Emblematico, a tal proposito, il passaggio di Valerio Monti verso una squadra di primo livello come l’Inter.

eSerie A, Inter al Winner Bracket

Prosegue, intanto, il cammino di Neto e compagni nella eSerie A. Nonostante il terzo posto alle spalle di Genoa e Salernitana, l’Inter ha staccato il pass per il Winner Bracket. I nerazzurri si prendono uno dei due slot riservati alle miglior terze. Neto e compagni hanno portato a casa 13 punti, uno in più rispetto al Milan (Girone B) e tre rispetto alla Fiorentina (Girone A). Con un solo girone ancora da giocare, la matematica ha premiato Inter Esports, che dai prossimi impegni potrà fare affidamento anche su Valerio Monti.