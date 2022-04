eSerie A: chi è la favorita al titolo

Le sfide

Il sorteggio, intanto, ci ha consegnato tutti gli accoppiamenti per le Final Eight della eSerie A Tim. La Sampdoria affronterà il Venezia, mentre il Torino dovrà vedersela contro l’Empoli. Salernitana all’ostacolo Fiorentina Esports. Per il Milan, occhio alla sfida contro il Sassuolo. Non ci sarà spazio per il campione della prima edizione della eSerie A. Danipitbull, nonostante i favori della vigilia, è stato tagliato fuori dall’Hellas Verona nel primo turno Playoff del Loser Bracket. Stagione da dimenticare, dunque, per il Cagliari che abbandona anticipatamente la corsa scudetto.

Anche il Genoa fuori

A proposito di deluse, anche un’altra candidata alla vittoria finale ha dovuto dire addio troppo presto alla competizione. Un’annata da dimenticare per il Genoa. Prima il passo falso al cospetto del Milan nei Playoff del Winner Bracket, poi la sconfitta contro la Fiorentina nel Loser Bracket. Dopo il tricolore di eFootball e la finale persa durante la scorsa stagione su Fifa, la eSerie A sul titolo di Ea Sports resta una maledizione per il Grifone.

Ecco chi lotta per il titolo

Quali sono, invece, le prospettive per la vittoria finale? Equilibrio, forse, è la parola giusta per questa eSerie A. Sampdoria e Venezia, che incroceranno i propri destini, sembrano avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Karim “Karmisbak” Rmaiti, player della eNazionale, ha messo in mostra tutta la sua forza riemergendo dal Loser Bracket. Fabio Denuzzo e Giovanni “Giovhy” Salvaggio per la Samp possono fare affidamento sull’esperienza e non solo. Empoli e Milan, infine, potrebbero vestire il ruolo di mina vagante. Proprio i rossoneri sono l’unica big del campionato ancora in lizza per lo scudetto virtuale. Il Milan sogna l’en plein tra Serie A ed eSerie A. Destini che viaggiano sugli stessi binari. Da una parte Pioli spera di riportare il tricolore nella Milano rossonera a distanza di undici anni, dall’altra c’è una squadra esports che freme per il primo storico scudetto di Fifa.