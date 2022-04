eSerie A, capolavoro Torino: lo scudetto è tuo

Venezia cinico, il Toro sciupa

L’ultimo atto ha visto Venezia e Torino giocarsi il tricolore: Karimisbak contro Obrun2002. Pronti, via ed i granata sciupano due occasioni nel corso del primo tempo, che va in archivio a reti banche. Il Torino scatta meglio dai blocchi anche nella ripresa, ma è Karimisbak per i lagunari a sbloccare il risultato con Ronaldinho. L’andata, dunque, se l’aggiudica il Venezia di misura: 1-0 il finale.

Torino lo scudetto è di rigore

Nella gara di ritorno, Obrun2002 passa in vantaggio nel primo quarto d’ora. Il pallino resta tra i piedi del Torino, ma Karimisbak si conferma una sentenza negli ultimi metri: 1-1 agli sgoccioli della prima frazione. La reazione, però, è imminente con il nuovo sorpasso del Toro per il 2-1. I ritmi restano serrati e nel secondo tempo il Venezia trova nuovamente la via del gol: solito killer instinct di Karimisbak e 2-2. Obrun2002 non molla e ad una manciata di minuti dalla fine si riporta avanti, trascinando così la gara ai supplementari in virtù del 3-3 complessivo. I supplementari non bastano per rompere l’equilibrio, si va ai calci di rigore. Dagli undici metri è Obrun2002 a non sbagliare un colpo. Lo scudetto vola in direzione Torino. I granata, così, portano a casa il tricolore dopo la vittoria del Benevento nella prima edizione.