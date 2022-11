La eSerie A torna protagonista

Dopo il successo del Torino con Francesco Pio “Obrun” Tagliafierro (quest'anno vestirà la maglia del Lecce, ndr) in finale contro il Venezia, si prepara a ripartire la nuova eSerieA. Le formazioni torneranno a dare spettacolo sul campo virtuale, in un format che sarà ulteriormente arricchito. Tante, infatti, le novità in programma. A partire dagli eventi offline eSerie A Tim Roadshow che, in collaborazione con i club, offriranno un’esclusiva occasione di intrattenimento per gli appassionati, in una sfida che metterà di fronte calciatori e pro-player.