eSerie A, il RoadShow fa tappa a Roma

La caccia è nuovamente aperta. La eSerie A Tim torna sotto i riflettori. Nell’ultima edizione, giocata su Fifa 22, il tricolore è andato a Francesco “Obrun” Tagliafierro e al Torino. Come spesso accade nel calcio reale, i progetti e le ambizioni cambiano. Il campione in carica, infatti, non vestirà più la maglia granata. È la neopromossa Lecce, grazie ad un accordo con Exeed , ad essersi assicurata le sue prestazioni. Il countdown per l’inizio della competizione, intanto, è già partito e a Roma è andato in scena il terzo eSerie A Roadshow della stagione.

eSerie A si contano i giorni

Dopo l’evento inaugurale della Dacia Arena e l’appuntamento della Milan Games Week, l’evento si è fermato anche nella Sala Multimediale di Tim. A fare gli onori di casa, i talent Marco “Dr. Whi7es” Bianchi e Flavio “V3nom” Dell’Erba accompagnati dai pro-player ufficiali di Bologna, Udinese, Monza, Hellas Verona e Fiorentina. Tra i protagonisti anche il campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro: “Non vedo l’ora di iniziare – le parole del player del Lecce – sarà una stagione esaltante. La voglia di vincere è rimasta intatta, ma parlerà il campo come sempre. Pressione per la nuova stagione? Non ci penso, cerco sempre di ragionare partita dopo partita. Il primo step è la partita del girone, poi penserò agli altri”.

Le prossime tappe

La macchina organizzativa della eSerie A è già in movimento. Novembre ha segnato l’inizio degli Online Qualifier. Una finestra che andrà avanti fino allo Showdown dei prossimi giorni e servirà agli appassionati del genere di provare a conquistare un posto per il Draft di gennaio ed essere eventualmente selezionati da uno dei club partecipanti. Sempre a gennaio tutte le squadre partecipanti scenderanno in campo per la Electronic Arts Sports eSupercup, altra grande novità di questa stagione.