eSerie A: Juventus e Dsyre insieme, ecco i giocatori

All’ultimo appuntamento del Road Show di presentazione della prossima stagione della eSerie A Tim è toccato alla Vecchia Signora mettersi in mostra e raccontare le novità del 2023 che la vedrà partecipare per la prima volta alle competizioni di Fifa 23 dopo tre anni giocati su eFootball. Con l’obiettivo, ovviamente, di vincere.

Su Fifa 23 con i Dsyre

La Juventus prenderà parte alla prossima eSerie A insieme all’organizzazione esports italiana dei Dsyre, una delle realtà più importanti del panorama nazionale che nell’ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale: non solo a livello mediatico ma anche sotto il profilo competitivo con le vittorie arrivate in particolare su Valorant e su League of Legends, tra cui la promozione al massimo campionato italiano.

I giocatori della Juventus

A vestire la maglia della Juventus per la eSerie A e gli eventi di Fifa 23 per tutta la prossima stagione saranno Fabio Denuzzo e Danilo Pinto “Danipitbull”, già messi sotto contratto proprio dai Dsyre alcuni mesi fa. A loro si affiancherà Daniele “Dagnolf” Tealdi in qualità di coach. Tutti e tre hanno un passato da protagonisti nella scena competitiva italiana e internazionale di Fifa: Denuzzo si è qualificato più volte al mondiale, mentre Danipitbull ha vinto la prima edizione della eSerie A Tim nel 2021 con la maglia del Benevento. Dagnolf, infine, da ex-giocatore ha vinto uno dei più importanti tornei di Fifa oltreoceano nel 2019.

Subito alla prova

I due giovani videogiocatori della Juventus hanno avuto l'occasione di mettersi subito in mostra con uno showmatch giocato insieme a due calciatori della prima squadra del club: Denuzzo e Soulé hanno infatti affrontato in una partita 2v2 il duo composto da Pitbull e Fagioli.