La Juventus torna nella eSerie A

Il 2023 non segna solo il ritorno della Serie A calcistica dopo la pausa mondiale che ha consegnato a Messi l’ultimo titolo rimasto da inserire nella sua ormai completa bacheca, ma anche l’inizio della nuova edizione della eSerie A Tim che si disputerà su Fifa 23. Il campionato esports parallelo alla Serie A calcistica, organizzato in collaborazione con PG Esports, riapre i battenti con la prima data di gare ufficiali segnata in calendario al 31 gennaio 2023 con le quattordici squadre partecipanti che inizieranno a sfidarsi con l’obiettivo di raggiungere la Final Eight del 18 e 19 aprile, quando verrà decretato il vincitore.

Un ritorno eccellente

Delle 20 squadre della Serie A mancheranno all’appello le sei che hanno stretto un accordo di partnership esclusiva con Konami e Efootball, il titolo calcistico videoludico concorrente del franchising di Fifa: Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Milan e Inter. Chi invece ha fatto il percorso inverso è la Juventus che dal 2022 è tornata ufficialmente sul titolo di Electronic Arts, l’unico sul quale si giocherà la eSerie A Tim. La Juventus era riuscita a competere alla prima edizione della competizione digitale quando era ancora aperta a entrambi i titoli videoludici. Con la fine del contratto di esclusiva di tre anni il 30 giugno 2022, la Juventus ha deciso di cambiare “casacca”, accettando la proposta di EA.

La nuova formazione bianconera

La Juventus prenderà parte alla prossima eSerie A insieme all’organizzazione esports italiana dei Dsyre, una delle realtà più importanti del panorama nazionale su titoli come Valorant e League of Legends. A vestire la maglia della Juventus per la eSerie A e gli eventi di Fifa 23 per tutta la prossima stagione saranno Fabio Denuzzo e Danilo Pinto “Danipitbull”. Quest’ultimo nel 2021 ha condotto il Benevento alla vittoria del primo storico scudetto digitale, oltre a essere stabilmente un giocatore della e-nazionale italiana della FIGC. Denuzzo si è qualificato per due volte al mondiale di Fifa nel 2018 e nel 2021, quest’ultima volta vestendo la maglia del Milan. A loro si affiancherà Daniele “Dagnolf” Tealdi, ex-giocatore di caratura internazionale, in qualità di coach.

Obiettivo: il pubblico

Come dichiarato alla prima tappa di presentazione della nuova stagione della eSerie A Tim, l’obiettivo dell’edizione 2023 è di avvicinarsi ancora di più agli appassionati: “Questo percorso è cominciato circa tre anni fa e il nostro obiettivo è di portare la eSerie A TIM a contatto con il pubblico”, aveva sottolineato Alberto Elia, marketing manager della Lega Serie A. Il quale aveva proseguito: “La nuova stagione ha come obiettivo proprio quello di vivere dal vivo finalmente la competizione”. Il prossimo appuntamento in calendario con la eSerie A Tim è per il 10 gennaio 2023 con il draft: i club partecipanti potranno scegliere i giocatori non professionisti da inserire nel proprio team e con cui affrontare la nuova stagione competitiva.