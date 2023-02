eSerie A: Fiorentina in vetta, Monza tra le deluse

Fiorentina in alto, Monza a vuoto

Sei punti, dunque, al cospetto delle cosiddette big del girone A, che deludono le attese di inizio stagione. Il Monza chiude la seconda giornata con un punto in quattro partite. In chiaroscuro anche la Salernitana. Dopo i 7 punti raccolti nella prima giornata, i granata mandano al tappeto il Sassuolo con un rotondo 6-1, ma impattano al cospetto dell’Hellas Verona (1-1) e successivamente cedono il passo alla Fiorentina per 2-0. I viola, invece, confermano le buone impressioni del martedì. Tutto facile per Marco “Marcothefirst” Spena, che rifila un sonoro 4-1 al Bologna, mentre Alessio “Aledig6” De Girolamo deve accontentarsi di un buon punto contro il Monza per 2-2. Nell’ultimo incrocio di giornata, però, la Fiorentina supera la Salernitana 2-0 e si guadagna la vetta della classifica a quota 13 punti. Continua a leggere su EsportsMag.