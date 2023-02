Juve, falsa partenza nella eSerie A

Partono subito Empoli e Cremonese, sorprese di giornata. Discreta la partenza del Lecce guidato dal campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro, ma a impressionare nella prima giornata di gare sono Andrea “xSales98” Ferrara con la maglia dell’Empoli e Mattia “Flokox” Smania, della Cremonese. Il tema generale di questo girone B dopo la prima giornata è comunque quello di un sostanziale equilibrio.

Ottimo inizio per il Lecce Il campione in carica, passato dalla maglia granata del Torino (della eSerie A edizione 2022) a quella giallorossa dei pugliesi, mostra subito tutta la sua forza nella prima partita, ribadendo a suon di gol (e a suon di pali, come i due presi contro l’Udinese di Mattia “Wruist” Condello) che se qualcuno vuole puntare allo scudetto anche quest’anno è con lui che deve fare i conti, salvo però subire un ridimensionamento nelle successive sfide, quando impatta contro l’Udinese e perde, anche se di misura, con la sorprendente Cremonese nella partita più spettacolare della giornata, l’ultima in programma.

Così, dopo le dieci partite della prima giornata del girone B della eSerie A sono i colori azzurri dell’Empoli a trovarsi in cima alla classifica, appaiati a quelli grigiorossi della Cremonese. Ma si tratta di una classifica molto corta, frutto anche dei quattro pareggi registrati in questa giornata, e del fatto che già nessuna squadra si trova a punteggio pieno, così come nessuna squadra si è fermata a zero. Anche Udinese e Torino, che nonostante le buone prove, chiudono la classifica con 1 solo punto all’attivo, possono ancora sperare di rientrare in gioco. Juventus in chiaroscuro Altra chiave della giornata sono i quattro i punti dell’attesissima Juventus. Guidata da un imperturbabile Daniele “Danipitbull” Pinto, la “Vecchia Signora” in versione digitale dopo la partenza horror con la Cremonese con calma, costanza, e un po’ di cinismo, ha saputo conquistare i tre punti con l’Udinese prima di un recupero spettacolare in un’altra delle migliori partite di questa prima giornata, quella, terminata 2 a 2, contro l’Empoli xSales98. La classifica Questa la classifica dopo la prima giornata: Empoli e Cremonese 7, Lecce 4, Juventus 4, Spezia 2, Torino e Udinese 1.