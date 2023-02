eSerie A: Empoli in testa, Juve e Torino che fatica

Il girone B della eSerie A Tim si è aperto subito con due sorprese . Empoli e Cremonese, infatti, si sono prese la scena a discapito di formazioni più blasonate o più accreditate alla vittoria finale. Merito di Andrea “xSales98” Ferrara per i toscani e Mattia “Flokox” Smania per i grigiorossi, entrambi in grado di scoperchiare il vaso di Pandora e ribaltare i pronostici della vigilia.

Lecce in netta ripresa

Procediamo, però, per gradi. Perché i riflettori della seconda giornata del girone B erano puntati tutti su Lecce-Juventus. Il match ha visto da una parte il campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro e dall’altra Fabio Denuzzo. I due hanno dato vita ad un incontro senza esclusione di colpi. Il 4-3 finale, però, ha premiato Obrun e il Lecce, in una giornata che ha visto la compagine salentina portare a casa un’altra vittoria contro il Torino (2-0) e un pareggio al cospetto dell’Empoli (1-1).

Empoli in vetta nella eSerie A

A proposito di Empoli, i biancazzurri si confermano in vetta al girone B grazie alle vittorie su Cremonese (5-2) e Spezia (1-0). Altri 7 punti in cascina per la formazione toscana, dunque, vera rivelazione della eSerie A fino a questo momento. Qualche problema, invece, per la Cremonese. Oltre al passo falso contro la prima della classe, Mattia “Flokox” Smania e compagni rallentano al cospetto dell’Udinese (1-1), ma ritrovano i tre punti con il Torino (2-1).

Juventus serve la scossa

Altra chiave della giornata sono i quattro i punti strappati alla concorrenza dell’attesissima Juventus. La sconfitta contro il Lecce non ha minato le certezze della Vecchia Signora che, in ogni caso, dovrà trovare maggiore continuità. La classifica è ancora corta e il girone B si sta confermando molto equilibrato, ma i bianconeri dovranno cercare di colmare il gap con la vetta, ora distante sei lunghezze.

Risultati Day 2, girone B: Cremonese-Empoli 2-5, Juventus-Lecce 2-3, Spezia-Udinese 2-3, Juventus-Torino 2-2, Empoli-Lecce 1-1, Udinese-Cremonese 1-1, Lecce-Torino 2-0, Juventus-Spezia 2-1, Torino-Cremonese 1-2, Empoli-Spezia 1-0, Torino-Udinese 2-0.

Classifica: Empoli 14, Cremonese 11, Lecce 11, Juventus 8, Torino 5, Udinese 5, Spezia 2.