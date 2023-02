Pizzium official supplier della eSerie A 2023

Un’occasione straordinaria

Pizzium sarà official supplier del torneo, offrendo i suoi prodotti ai partecipanti alla competizione durante tutte le fasi dalla regular season fino alle Final Eight. “Un’azione sinergica che rappresenta una straordinaria occasione per entrambi i marchi”, si legge nel comunicato. “Pizzium e la eSerie A TIM condividono infatti la passione per l'eccellenza e la determinazione nel voler affrontare le sfide più ardue, obiettivo condiviso anche dai giocatori che metteranno alla prova le loro abilità per conquistare il prestigioso titolo”.

A che punto è la eSerie A Tim

Molto popolare tra i gamers, la competizione è organizzata dalla Lega Serie A in collaborazione con Infront, e vede impegnati sul terreno di gioco virtuale i migliori giocatori italiani che competono per aggiudicarsi il titolo di campione eSerie A Tim. Iniziata il 31 gennaio, la competizione proseguirà con la regular season fino al 15 marzo, data in cui si completerà il ciclo di quattro round. Seguiranno poi i Play-Off e infine le Final Eight dal 18-19 aprile.