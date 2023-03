eSerie A: Juve alle Final Eight, fuori l'Empoli

Tutte avanti le altre favorite

Nel complesso, tuttavia, poche sorprese hanno contraddistinto questa prima fase eliminatoria della eSerie A. Tutto secondo i piani almeno nel Winner Bracket, dove il Lecce del campione in carica Francesco “Obrun” Tagliafierro ha regolato la Salernitana di Andrea “Montaxer” Montanini 2-0 all’andata e 3-0 al ritorno. Tutto facile anche per l’Hellas Verona di Karim “Karimisbak” Rmaiti, che ha regolato lo spauracchio Torino per 3-0 nel doppio confronto. Anche la Juventus di Daniele “Danipitbull” Pinto ha staccato il pass per le Final Eight senza particolari problemi. Tirato il primo round, con il player bianconero che si è imposto 2-1 sulla Fiorentina. Tutto facile nel match di ritorno: un 4-1 senza appello.

Il Loser Bracket regala sorprese nella eSerie A

Nel Loser Bracket, invece, futuro liquido e meno solido per le squadre più accreditate. Detto dell’Empoli eliminato dal Bologna, anche lo Spezia ha presentato un conto salato alla Fiorentina: 4-1 il finale, con i viola che abbandonano la competizione. Niente da fare anche per il Torino di Francesco “Virgil” Allocca, eliminato dalla Sampdoria (4-3). Vittoria col brivido, infine, per la Salernitana sull’Udinese (6-5). Già a casa Sassuolo e Cremonese. Il torneo, intanto, va in vacanza per qualche settimana. La eSerie A Tim di Fifa 23, organizzata da Lega Serie A in collaborazione con Pg Esports e Infront Italy, andrà in scena nuovamente martedì 18 e mercoledì 19 aprile per le Final Eight.